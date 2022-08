Du denkst schon lange ĂŒber ein Steve-Buscemi-Tattoo nach? Hier 19 Inspirationen

Du fragst dich, warum sich jemand ein Steve-Buscemi-Tattoo stechen lassen sollte? Wir stellen eine Gegenfrage: Warum denn nicht?

Nicht nur, dass er die wohl markantesten Augen Hollywoods hat, Schauspieler Steve Buscemi war auch an weit ĂŒber 100 Filmen und Serien beteiligt oder hat darin mitgespielt.

Okay, zwar meistens nur in Nebenrollen, weshalb er in seiner Karriere auch bereits ĂŒber 20 verschiedene Synchronsprecher hatte, aber trotzdem kennt sein Gesicht praktisch jeder. Und wie heisst es so schön: Ein Tattoo muss nicht immer eine Bedeutung haben.

Ob Steve auch so reagieren wĂŒrde?

