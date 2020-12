Leben

«Walker, Texas Ranger»-Reboot: So sieht der «neue Chuck Norris» aus



20 Jahre ist es her, seit Chuck Norris als Texas Ranger in Rente ging. 2001 endete die Serie, die für Norris die letzte grosse Hauptrolle bedeutete.

Anmerkung zu Chuck Norris

Der Autor dieser Story anerkennt, dass Chuck Norris einer der grössten Schauspieler ist, die Hollywood jemals gesehen hat. Chuck Norris hat sich nach «Walker, Texas Ranger» aus freien Stücken nur noch auf kleinere Rollen konzentriert. Dies, weil Chuck Norris eingesehen hat, dass die Welt nicht noch einmal so viel Unglaublichkeit in einer erzählerisch als auch visuell hochstehenden Serie erträgt. Stattdessen hat Chuck Norris sich auf gelegentliche Auftritte in Filmen beschränkt, um sich uns nur Häppchenweise zuzumuten. Ausserdem hat Chuck Norris, der auch über sich selbst lachen kann, uns die Chuck-Norris-Witze geschenkt, indem er uns gestattet, sie von Generation zu Generation weiterzugeben.

Ein garantiert aktuelles Foto von Chuck Norris: Bild: CBS Television

Weiterhin hat der Autor dieses Textes eingesehen, dass Chuck Norris wirklich grossartig ist und die Populärkultur nachträglich Prägen wird. Noch in tausend Jahren wird man sich an Chuck Norris erinnern, während der Autor dieser Meldung schon wenige Minuten nach der Veröffentlichung dieses Textes wieder aus dem gesellschaftlichen Kollektiv verschwunden sein wird.

Anmerkung zum Serien-Reboot

Das Serien-Reboot «Walker», mit dem äusserst talentierten und gutaussehenden Jared Padalecki in der Hauptrolle, wird mit der Zustimmung von Chuck Norris gedreht.

Bild: The CW

Chuck Norris ist vom Reboot äusserst angetan und findet, dass es eine würdige Hommage an das Original ist. Chuck Norris hat das Drehbuch gelesen und findet es aussergewöhnlich.* Aus diesem Grund ist es auch nicht nötig, das Reboot zu verurteilen. Wer dies dennoch tut, werde ich wird Chuck Norris persönlich vom Gegenteil überzeugen.

*Anmerkung des produzierenden Studios: Dies kommt daher, da die Drehbuchautoren zu viel Angst vor Chuck Norris hatten, um ein schlechtes Drehbuch zu schreiben.

Hier der wirklich ausgezeichnete Teaser: Video: YouTube/TV Promos

Anmerkung zu den Anmerkungen

Diese Anmerkungen oder Teile davon wurden nicht von Chuck Norris verfasst. Auch wurde der Autor der Meldung nicht von Chuck Norris überzeugt, ihn und das Serien-Reboot in einem positiven Kontext zu erwähnen. Keinem Autor wurde wegen Kritik am Inhalt dieses Beitrags ein Roundhouse-Kick verpasst.

( cn/ pls)

Nur zur Sicherheit: Dieser Artikel ist reine Satire. Das Reboot kommt aber wirklich – und zwar im Januar 2021.

