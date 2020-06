Leben

Netflix hat die Fans der Kultserie «Lucifer» gerade in Ekstase versetzt

Eigentlich sollte «Lucifer» nach der 5. Staffel enden. Zumindest hatte es lange diesen Anschein, denn Netflix schien nicht zu planen, den Teufel in eine sechste Runde zu schicken. Am Dienstagabend hat Netflix nun aber auf Twitter überraschend eine 6. Staffel angekündigt. Im Tweet schreibt Netflix scherzhaft, dass der Teufel es so gewollt habe. Danach sei aber definitiv Schluss. Die kommenden Folgen werden also definitiv das Ende der Serie einläuten.

Wie viele Episoden die finale Staffel haben wird, ist aktuell noch unklar. Nachdem Netflix die Serie übernommen hatte, gab es zuerst zehn neue Folgen, während die kommende 5. Staffel mit 16 Episoden aufwartet. Diese wird übrigens am 21. August 2020 starten.

Teaser Staffel 5: Video: YouTube/We Got This Covered

Leider wohl nicht für Schweizer Fans, denn hierzulande ist die Serie noch immer nicht auf Netflix zu sehen – zumindest nicht auf Deutsch. Wer des Englischen mächtig ist, findet die Serie auch bei Netflix Schweiz. Voraussetzung ist, dass man die Sprache des Accounts auf Englisch umstellt. (pls)

