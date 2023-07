1 / 15 Serienvorschau August 2023 quelle: netflix

Diese 13 Filme und Serien erscheinen im August auf Streaming-Plattformen und im Kino

Von romantischen Teenie-Komödien bis hin zu «Star Wars», Live-Action-Anime-Verfilmungen und Sport-Dramen – das bringt der Streaming-August.

Mehr «Leben»

Du fragst dich, was nach den Kinohits «Barbie» und «Oppenheimer» noch für Filme und Serien herauskommen? Zur Auswahl im Kino stehen «The Meg 2» mit Jason Statham, der DC-Film «Blue Beetle» oder, wenn man lieber Autos hat, «Gran Turismo». Wer es bevorzugt, zu Hause zu bleiben und über Streaming-Anbieter Filme und Serien zu konsumieren, hat die Wahl zwischen «Heartstopper», «One Piece», «The Bear» oder «Only Murders in the Building».

Hier kommt dein Überblick über die Serien und Filme, die diesen August herauskommen:

Netflix

«Heartstopper»

Während Nick und Charlie versuchen, sich über ihre neue Beziehung klar zu werden, wollen Tao und Elle herausfinden, ob zwischen ihnen jemals mehr als nur eine Freundschaft bestehen könnte. Auf die Gruppe kommt einiges zu – seien das die anstehenden Prüfungen, eine Klassenfahrt nach Paris oder die Planung des Abschlussballs.

Die neuen Folgen laufen ab dem 3. August.

«One Piece»

Netflix bringt eine Live-Action-Serie der weltweit meistverkauften Manga-Reihe. Die erste Staffel erzählt, wie Monkey D. Ruffy seinem Dorf den Rücken zukehrt und sich auf eine gefährliche Reise begibt, um einen Schatz zu finden, der ihn zum König der Piraten machen soll. Doch zuerst braucht er ein Schiff und eine Mannschaft.

Start ist der 31. August.

«Heart of Stone»

Gal Gadot spielt eine Agentin, die für eine im Schatten operierende Organisation tätig ist und sich dem Frieden verschrieben hat. Um ihren Job richtig machen zu können, kann sie weder Freundschaften noch romantische Beziehungen haben, auch eigene politische Ansichten darf sie nicht vertreten. In ihrer neusten Mission muss sie eine Hackerin davon abhalten, in den Besitz eines mächtigen Objekts, das die Möglichkeit hat, die ganze Welt zu kontrollieren, zu kommen.

Der Film läuft ab dem 11. August auf Netflix.

Disney Plus

«Ahsoka»

«Star Wars: Ahsoka» spielt nach dem Fall des Imperiums und folgt der ehemaligen Jedi-Ritterin Ahsoka Tano, die einer neuen Bedrohung für die verwundbare Galaxis auf der Spur ist. Sie kämpft gegen Thrawn, der das Erbe des Imperiums antreten möchte und damit der jungen Republik erheblich schaden könnte.

Die erste Folge ist ab dem 23. August verfügbar.

«Only Murders in the Building»

Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez müssen in der neuen Staffel einen Mordfall hinter den Kulissen einer Broadway-Show lösen. Das Opfer ist der Hauptdarsteller, der von Paul Rudd gespielt wird. But the show must go on!

Die dritte Staffel kann ab dem 8. August geschaut werden.

«The Bear: King of the Kitchen»

Die zweite Staffel begleitet Carmy und Richie bei der Umgestaltung ihres einfachen Sandwich-Shops in ein Lokal der Spitzenklasse. Das gesamte Team ist gezwungen, auf neue Art und Weise zusammenzuarbeiten und ihre Grenzen der Fähigkeiten und Beziehungen auszuloten.

Start der zweiten Staffel ist der 16. August.

«Bob's Burgers»

Die Animationsserie «Bob's Burgers» geht in die dreizehnte Staffel. Bob und seine Familie betreiben ein Restaurant und er ist fest davon überzeugt, dass seine Burger für sich sprechen. Immer wieder bietet er seinen Gästen ausgefallene Kreationen an und seine Frau Linda unterstützt ihn dabei. Langsam hat sie aber die Nase voll davon, dass das Restaurant nicht so gut läuft und sie immer pleite sind.

Die neue Staffel kann ab dem 16. August geschaut werden.

Bild: 20th Television

Sky Show

«Billions»

Für die siebte und finale Staffel von «Billions» kehrt Damian Lewis als erfolgreicher und skrupelloser Hedgefonds-Manager Bobby Axelrod zurück. Es werden wieder Machtkämpfe in der New Yorker Finanzwelt ausgefochten, während die Einsätze der Wall Street steigen.

Die finale Staffel ist ab dem 12. August verfügbar.

Amazon Prime Video

«Red, White & Royal Blue»

Der Sohn der ersten weiblichen US-Präsidentin und der britische Prinz können sich nicht ausstehen. Da sie von einem Ozean getrennt sind, war das nie ein Problem, bis eine Auseinandersetzung bei einer königlichen Veranstaltung die Beziehungen zwischen den USA und Grossbritannien zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt spalten könnte. Sie vereinbaren einen Waffenstillstand, doch merken bald, dass da mehr ist als nur Freundschaft.

Der Film kommt am 11. August heraus.

Apple TV+

«Strange Planet»

Basierend auf dem gleichnamigen New-York-Times-Bestseller und Social-Media-Phänomen ist «Strange Planet» ein Blick auf eine ferne Welt, die unserer eigenen nicht unähnlich ist. In einer skurrilen Welt aus rosa und lila Zuckerwatte erkunden blaue Wesen die Absurdität alltäglicher menschlicher Traditionen. Co-Creator ist Dan Harmon, der Schöpfer von «Rick and Morty».

Das Startdatum ist der 9. August.

Kino

«The Meg 2: The Trench»

Jason Statham spielt Jonas Taylor, den Leiter eines Forschungsteams, das einen Erkundungstauchgang in die tiefsten Tiefen des Ozeans unternimmt. Diesmal hat es Statham nicht nur mit einem Megadolon, sondern gleich mit mehreren, viel grösseren Haien zu tun. Sie sind grösser als alles, was er je zuvor gesehen hat.

Kinostart ist der 3. August.

«Blue Beetle»

Jaime Reyes gelangt in Besitz eines Relikts, das auf ausserirdischer Biotechnologie basiert. Dieses stattet ihn mit einer fantastischen Rüstung aus, die ihm aussergewöhnliche Kräfte verleiht, und Jaime wird zu Blue Beetle, einem Superhelden im DC-Universum.

Der Film läuft ab dem 17. August im Kino.

«Gran Turismo»

«Gran Turismo» erzählt die wahre Geschichte von Jann Mardenborough. Er gewinnt einen Gaming-Wettbewerb, und damit geht sein grösster Wunsch in Erfüllung: Er darf zum ersten Mal auf einer realen Rennstrecke fahren und ein professioneller Rennfahrer werden.

Deutschschweizer Kinostart ist der 10. August.

Auf welche Filme/Serien freust du dich diesen August?

Mehr zu Filme und Serien: