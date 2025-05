Netflix-Kunden sollen zukünftig von zahlreichen Neuerungen profitieren. Bild: keystone

Netflix: Streamingdienst bekommt ein neues Aussehen

Netflix ändert das Aussehen seiner Startseite. Ausserdem kommt eine Funktion, die sich der Streaming-Anbieter bei TikTok abgeschaut hat.

Steve Haak / t-online

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Netflix passt die Bedienoberfläche seiner App auf Fernsehern und Streaming-Sticks an, wie das Unternehmen auf seiner Seite mitteilt. Künftig sollen Nutzer beispielsweise deutlicher auf Live-Übertragungen hingewiesen werden, die neu auf der Plattform sind.

Die Empfehlungen sollen zudem flexibler auf die Aktivität der Nutzer eingehen und sich auch an die Tageszeit anpassen. «Die neue Homepage verfügt über ein klares und modernes Design», schreibt Netflix. Man wolle das Erlebnis der Nutzer damit verbessern.

Zudem experimentiert der Streaminganbieter mit Künstlicher Intelligenz, um Nutzern das Finden passender Filme und Serien zu erleichtern.

In einem Test sollen die Nutzer beispielsweise in die Suchmaske eingeben können, dass sie etwas sehen wollen, das «gruselig, aber nicht zu gruselig – und vielleicht auch ein bisschen lustig ist», sagte Technikchefin Elizabeth Stone. Zu diesem Zweck arbeitet der Streaming-Dienst mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI zusammen.

Neue Videos im Hochkantformat

In einem weiteren Test sollen die Nutzer in der Smartphone-App durch Clips aus dem Programmangebot im Hochkantformat blättern können. Netflix orientiert sich dabei an Plattformen wie TikTok. Dort werden häufig Ausschnitte aus beliebten Streaming-Sendungen von Zuschauern entdeckt.

Hochkantvideos gibt es jetzt auch bei Netflix. Bild: Netflix

In der Netflix-App werde man von den Clips auch gleich zu den Filmen und Serien wechseln können, betonte Produktchefin Eunice Kim.

Für Netflix ist es wichtig, dass die schätzungsweise 700 Millionen Zuschauer auf der Plattform immer wieder etwas finden, das sie interessiert. Mit Tausenden Filmen und Serien ist das Angebot aber so breit, dass Netflix auf Empfehlungs-Algorithmen setzt.

Der Dienst liegt im Streamingwettlauf mit Hollywoodstudios wie Disney oder Paramount sowie den Tech-Konzernen Apple und Amazon deutlich vorn.