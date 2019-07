8 Jahre später: «Gossip Girl» kommt zurück

See löst Übelkeit und Ausschlag aus – Influencer: «Das Foto ist es wert»

Wunderschön blau ist der kleine See am Monte Neme, hoch oben in den Bergen Galiciens. Zu schön. Denn das kristallklare Wasser des spanischen Sees ist giftig.

Das einzig Erwartbare: Sie reisten in Scharen an, sprangen ins Wasser – und müssen nun (in Teilen) die Konsequenzen tragen.

Wie die Zeitung Publico berichtet, habe sich eine Influencerin, mit der das Blatt sprechen konnte, mehrfach nach dem Bad im See übergeben müssen.

Tage nach dem Foto-Shooting am See des Monte Neme habe sie Hautausschlag …