«Stranger Things» wird für Netflix zum Mega-Hit und bricht sämtliche Zuschauerrekorde

Spätestens in diesem Jahr zeigt sich, dass Netflix mit «Stranger Things» den nächsten grossen Serienhit im Portfolio hat. Bereits zuvor war der Hype um «Stranger Things» gross gewesen, doch in diesem Jahr scheint er grösser denn je zu sein. Das zeigt sich nun auch in den Zuschauerzahlen.

Auf Twitter gab der Streaming-Dienst nun bekannt, dass mit 40,7 Millionen Accounts weltweit «Stranger Things» in den ersten vier Tagen geschaut wurde. Netflix verwendet absichtlich das Wort Accounts, denn wenn man bedenkt, dass ein Account von mehreren Leuten verwendet wird, dürfte die tatsächliche Zuschauerzahl noch viel höher ausfallen.

Netflix zählt einen Account als Zuschauer, wenn damit mindestens 70 Prozent einer Folge geschaut wurden. Noch nie zuvor war eine Serie oder ein Film in den ersten vier Tagen so oft gestreamt worden, teilte Netflix weiter mit. Ausserdem wurde mit 18,9 Millionen Accounts die gesamte Serie bereits komplett gestreamt.

Netflix hatte sich in der Vergangenheit lange nicht zu seinen Zugriffszahlen geäussert. In jüngster Zeit veröffentlicht der Dienst aber immer öfter Streaming-Resultate. So hat beispielsweise Netflix UK damit begonnen, wöchentlich die beliebtesten Serien der Engländer auf Twitter zu posten. Auf Nachfrage von watson teilte Netflix mit, dass für die Schweiz im Moment keine solchen Bestenlisten zur Verfügung stünden. (pls)

