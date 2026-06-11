Forscher entdecken gigantischen Wal-Friedhof

7000 Meter tief, 1200 Kilometer lang – Millionen Wal-Kadaver. Chinesische Forscher haben eine bemerkenswerte Entdeckung auf dem Meeresgrund gemacht.

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Chinesische Forscher haben auf dem Grund des Indischen Ozeans vor der Westküste Australiens den grössten Wal-Friedhof der Welt entdeckt. Entlang eines 1200 Kilometer langen Korridors liegen dort mutmasslich mehr als zehn Millionen Kadaver – manche davon über fünf Millionen Jahre alt, wie der Forscher Xiaotong Peng am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP erklärte.

Am Meeresboden fanden Forscher Knochen von Walen. Bild: keystone

Peng tauchte 2023 mehrfach mit einem kleinen Tauchboot zur Fundstätte hinab. Sie liegt in bis zu 7000 Metern Tiefe. Einige der Fossilien gehören zu Tierarten, die heute ausgestorben sind. Xiaotong erklärte: «Die Entdeckung einer Nekropole dieser Grössenordnung war völlig unerwartet: Das Verbreitungsgebiet, die Tiefe und der zeitliche Rahmen übertrafen bei Weitem alles, was wir erwartet hatten.»

Tote Wale schaffen neuen Lebensraum im Wasser

Die Ergebnisse veröffentlichten die Forscher in der Fachzeitschrift «Nature». Demnach sammeln sich dort so viele Wale, weil das Gebiet reichlich Nahrung bietet und der Meeresboden spitz nach unten zuläuft. Rund um die Kadaver hat sich der Studie zufolge Leben angesiedelt: Schlangensterne, Quallen und Muscheln ernähren sich von den Überresten. «Die lebendigen Ökosysteme, die wir dort sahen, boten eine völlig neue Perspektive auf diesen ansonsten dunklen und kalten Meeresboden», sagte Mitautor Peng Zhou.

Anderen Lebewesen bieten die Überreste der Wale Nahrung. Bild: keystone

Ozeanforscher Craig Smith von der University of Hawaii hob hervor, dass unter den Funden auch eine bislang unbekannte Schnabelwalart sei. Die Entdeckung sei «von grosser Bedeutung für das Verständnis der Evolution und Verbreitung von Walen».

Der Wal-Friedhof im Indischen Ozean ist nicht der einzige seiner Art. Funde durch Schleppnetzfischerei deuten darauf hin, dass ähnliche Stätten auch vor den Küsten Südafrikas und der Iberischen Halbinsel liegen.