Leben

Geek News

«Star Wars»-Sex in «Sims 4» und ein «HdR»-Star, der wütend ist



Bild: shutterstock/watson

Geek News

«Star Wars»-Sex in «Sims 4» ++ Trailer zu «Dune» ++ «HdR»-Star kritisiert geplante Serie

Viel zu erfahren ihr noch habt. Darum gibt's hier die spannendsten Kurznews rund um die Themen Filme, Serien und Games.

Der erste Trailer zu «Dune» verspricht eine epische Science-Fiction-Geschichte

Lange mussten wir warten, nun ist er endlich da: der erste Trailer zu «Dune». Auch wenn der Clip für Leute, die die Geschichte nicht kennen nicht viel verrät, ist eines klar: Hier bahnt sich eine epische Science-Fiction-Geschichte an.

Aber gucken wir uns doch erst den Trailer auf Deutsch ... Video: YouTube/Warner Bros. DE

Wer sich regelmässig in die Untiefen des Mainstream-Kinos begibt, dürfte sehr viele Gesichter kennen. Warner Bros. hat für «Dune» so ziemlich aus jedem zuletzt erfolgreichen Blockbuster jemanden engagiert:

Rebecca Ferguson («Mission: Impossible – Fallout»)

Oscar Isaac («Star Wars»-Trilogie)

Zendaya («Spider-Man: Far From Home»)

Stellan Skarsgård («Avengers: Age of Ultron»)

Josh Brolin («Deadpool 2»)

Javier Bardem («Fluch der Karibik 5»)

Jason Momoa («Aquaman»)

Dave Bautista («Guardians of the Galaxy»)

Gegen dieses Staraufgebot wirkt Hauptdarsteller Timothée Chalamet schon fast wie ein Neuling. In Filmen wie «Call me by your name» und «The King» hat er aber bewiesen, was er schauspielerisch drauf hat. Spoiler: einiges!

Einmal Abonnieren bitte: Geek News Abonnieren Abonnieren © watson

Was im Moment noch immer aussteht, ist ein definitiver Kinostart. Aktuell ist «Dune» noch immer mit dem ursprünglich geplanten 18. Dezember gelistet. Es ist allerdings fraglich, ob dieses Datum eingehalten wird. Vieles hängt wohl davon ab, wie die Kinofilme, welche jetzt anlaufen, finanziell abschneiden.

Wie gefällt dir der Trailer? Episch! Mein Interesse ist geweckt. Naja. Fail!

Elrond-Darsteller Hugo Weaving kritisiert «HdR»-Serie

Schon seit einiger Zeit werkelt Amazon an einer Serien-Adaption von «Der Herr der Ringe». Wobei, eigentlich ist das nicht korrekt, denn in der Serie wird zwar Mittelerde thematisiert, aber zeitlich spielt die Serie vor der bekannten Geschichte. Dennoch gab es Gerüchte, wonach die Elben Elrond oder Galadriel in der Serie zu sehen sein könnten. Weshalb ist klar, oder? (Unsterblich und so).

Nun hat Hugo Weaving, der in den Filmen Elrond spielt, dieses Gerücht zunichte gemacht. Tatsächlich fand er äusserst deutliche Worte als er mit Variety darüber sprach:

«Keine Chance. Einfach nur nein.»

Weaving erklärt weiter, dass er es geliebt habe, ein Teil von «Herr der Ringe» gewesen zu sein:

«Ich habe es geliebt, mit all diesen grossartigen Menschen in Neuseeland zu sein, und es war, als ob man zu einer Familie zurückkehren würde [als wir den ‹Hobbit› drehten], aber um ehrlich zu sein, glaube ich, dass nun alle mehr als genug davon haben.»

Weaving kritisiert damit also mehr oder weniger direkt die Ausschlachtung des «Herr der Ringe»-Franchises. Ironischerweise hätte er sich aber gut vorstellen können, für «Matrix 4», der aktuell in Produktion ist, als Agent Smith zurückzukehren. Leider hätten Terminkonflikte dies verhindert.

Deine Meinung dazu? Er hat recht. Ich mag «HdR», aber langsam ist gut. Quatsch! Ich. Will. Die. Serie. Sehen! It is what it is.

«Die Sims 4» verhilft Kylo und Rey zu Sex in einem Busch

Apropos ein Franchise ausschlachten: Seit dem 8. September ist für die «Sims 4» ein «Star Wars» DLC namens «Reise nach Batuu» verfügbar. Wer möchte, kann nun einen Planeten aus dem «Star Wars»-Universum besuchen und dort allerlei Dinge unternehmen.

Nun wird es etwas absurd – oder eher witzig: Obwohl es nicht vorgesehen ist, dass die «Star Wars»-Charaktere romantische Beziehungen miteinander eingehen, gibt es bereits zwei Workarounds. Wie genau das geht, wird im Sims-Forum ausführlich erklärt. Hier die Kurzversionen:

Beim ersten «Trick» haben Modder die Charaktermodelle von Rey und Kylo einfach für das normale Spiel zugänglich gemacht. So kann man also zusammenleben, heiraten und ... fleissig kleine Padawane produzieren. *hüstel*

Einen etwas ausgeklügelteren Weg fand eine Spielerin, die sich MaggieMarley nennt. Sie hat durch Mods einen Weg gefunden, mit ihrem Rey-Sim den nicht spielbaren Charakter Kylo Ren zu einer Romanze zu kriegen. Da es auf Batuu aber dummerweise keine Betten gibt, musste der digitale Nachwuchs in einem Busch gezeugt werden – mitten auf der Strasse in der Basis der Ersten Ordnung.



Hallöchen! 😏

PS: Der Busch stand da übrigens nicht einfach so rum, sondern war ebenfalls ein Mod.

PPS: Wer es noch nicht mitbekommen hat: «The Mandalorian» Staffel 2 startet am 30. Oktober auf Disney Plus.

PPPS: Die Dreharbeiten zur Obi-Wan-Kenobi-Serie starten im Frühling 2021. Es wird voraussichtlich nur eine Miniserie.

So, das war's jetzt definitiv von «Star Wars». Weiter geht's mit Trailern.

Neue Filmtrailer

Neue Serientrailer

«Star Trek: Discovery» Staffel 3 Video: YouTube/Comics Of Hollywood

Neue Game-Trailer

«The Lord of the Rings: Gollum» Video: YouTube/IGN

«Guild Wars 2 New Fractial» Video: YouTube/Guild Wars 2

«Hyrule Warriors: Age of Calamity» Video: YouTube/Nintendo

(pls)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

20 Türmatten, die direkt zeigen, mit wem du es zu tun hast! Flippy ist der Burgerbrater der Zukunft Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter