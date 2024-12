Interview

El_Chorche: «Ich bin gutaussehend, intelligent und bescheiden»

Einige unserer User haben mit ihren Kommentaren Legendenstatus erreicht. El_Chorche gehört mit Sicherheit dazu. Und er meint, Geld würde sein Leben verbessern ... und ein Jetski.

team watson

Wie alt bist du?

El_Chorche: Älter, als wie ich mich benehme, aber jünger, als wie ich mich fühle.

Welchem Stereotypen entsprichst du am ehesten?

Ich bin der coole Typ, der abends in der Disco ein Buch liest und eine Sonnenbrille trägt.

Was ist das Teuerste, was du dir je gekauft hast?

Eine chinesische Klickfarm, um meine Beiträge hochzuherzen.

Was ist «People of watson»? watson-UserInnen sind die besten. Das ist wohl unbestritten. Und einige davon haben Legendenstatus erreicht. Und was macht man mit Legenden? Man baut ihnen ein Denkmal – in Form eines Interviews.

An welchem Besitz hängst du am meisten?

An meinem klaren Verstand.

Wenn nicht du selbst, wer wärst du am liebsten? Und warum?

Graf Dracula, weil ich dann den ganzen Tag schlafen könnte.

Wann bist du glücklich?

Wenn ich keine Termine habe.

Was ist deine grösste Angst?

Als Nutztier wiedergeboren zu werden.

Chorche, die frühen Jahre, Part I. Bild: zvg

Welche Eigenschaft nervt dich in anderen am meisten?

Borniertheit.

Welche Eigenschaft an dir magst du am wenigsten?

An mir?!!? o_O

Welches ist dein hässlichster Körperteil?

Das ändert sich je nach Beleuchtung.

Wer wäre dein Wunschkandidat, um dich in einem Biopic zu spielen? Und wer wäre realistisch?

Hugh Jackman als Wunschkandidat, realistisch Bradley Cooper von Wish.

Chorche, die frühen Jahre, Part II. Bild: zvg

Wie viel verdienst du?

15 Butterbrote und eine Capri-Sonne pro Monat.



Chorche, die etwas späteren Jahre. Bild: zvg

Das liebe/hasse ich an meinem Beruf.

Ich liebe die Bezahlung und hasse, dass es nicht mehr ist.

Was wolltest du als Kind werden?

Ein Ritter in schimmernder Rüstung und mit eigenem Pony.

Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du beruflich tun?

Vollzeit im Homeoffice Kommentare schreiben und Katzenbilder posten.

Was war dein peinlichster Moment?

Ich habe einer bekannten und von mir verehrten Schweizer Künstlerin angeboten, ein Plakat zu gestalten, und sie hat nicht einmal geantwortet.



Was würde dein Leben am meisten verbessern?

Geld, viel Geld ... und ein Jetski.

Chorches Jugend. Bild: zvg

Welchen Sex-Skill hättest du am liebsten?

Nachtsicht in völliger Dunkelheit.

Was war der schrägste Ort, an dem du je Sex hattest?

Siehe Excelliste und Guinness-Buch-Einträge im Anhang.

Worüber hast du zuletzt gelogen?

Über die schrägen Orte, an denen ich Sex hatte.

Was ist deine grösste Errungenschaft?

Elfmaliger Champion bei den Troll- und Spammeisterschaften.

Mehr Sex, mehr Geld oder mehr Fame?

Fame, der Rest ergibt sich von alleine.

Wie würdest du gerne in Erinnerung bleiben?

Jedenfalls nicht so, wie man anhand meiner Browser-History von mir denken würde.

Welches ist die wichtigste Lektion, die dich das Leben gelehrt hat?

Die Welt ist nicht nett zu dir, nur weil du ein gutes Herz hast.

Welche Hausarbeit nervt dich am meisten?

Da müsste ich meine Mutter fragen.

Was war der beste Kuss deines Lebens?

Der nächste.

Was ist dein Fetisch?

Schmutzige Worte und saubere Laken.

Chorche in seinem Keller. Bild: zvg

Woran denkst du beim Masturbieren?

An meinen bronzenen watson-Haken und die Leute, die meine Beiträge blitzen.

Beschreibe dich selbst in drei Wörtern?

Gutaussehend, intelligent und bescheiden.

Mit diesen Personen wäre ich gerne in einem Gruppenchat.

Mit dem watson-Team, weil ich dann Herrn Löpfe fragen könnte, warum er meine Beiträge nie freischaltet.