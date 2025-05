Katy Perry, Lauren Sánchez, Kim Kardashian und Kris Jenner: Bei der Bachelorette-Party scheinen sie Spass zu haben. Bild: instagram/laurenwsanchez

People-News

So schick feiert Bezos' Verlobte ihren Junggesellinnenabschied

In Frankreich feiert Lauren Sánchez mit Stars wie Kim Kardashian und Katy Perry ihren Junggesellinnenabschied.

Mehr «Leben»

Vor kurzem ist sie mit ihren Freundinnen ins All geflogen – und hat dabei in wenigen Minuten mehr CO₂ ausgestossen als ein durchschnittlicher Mensch in seinem gesamten Leben. Das war es aber noch nicht. In Frankreich feiert Jeff Bezos' Verlobte Lauren Sánchez nun mit ihren Freundinnen, zu denen unter anderem Kim Kardashian, Katy Perry, Eva Longoria und Kris Jenner gehören, ihren Junggesellinnenabschied.

Dabei war auch October Gonzalez, die Frau ihres Ex-Freundes und Footballspielers Tony Gonzalez. Mit Gonzales hat Sánchez den 24-jährigen Sohn Nikko. Die Frauen sollen das ganze Wochenende lang feiern. Die Hochzeit soll Ende Juni in Venedig stattfinden. Medienberichten zur Folge sollen dabei Lady Gaga und Elton John auftreten.

Gebratenes Hähnchen

Laut der Daily Mail dinierte die Gruppe im historischen Restaurant Lafayette’s in Paris. Es soll dabei gebratenes Hähnchen, Salat, norwegischen Räucherlachs und Pilz-Rigatoni gegeben haben. Auf Instagram postete Sánchez zudem mehrere Gruppenbilder und schrieb dazu: «Umgeben von den Frauen, die mich aufgerichtet, meinen Weg in dunklen Zeiten erleuchtet und mein Herz auf dem Weg geformt haben.» Kim Kardashian kommentierte: «Ich liebe euch so sehr!»

So sieht es im Restaurant Lafayette’s in Paris aus Bild: instagram/Lafayettesrestaurant

Kim Kardashian ist aufgrund ihres Gerichtsprozesses seit einigen Tagen schon in Paris. Beim Prozess geht es um den Raubüberfall von 2016, bei dem sie überfallen und ihrer Diamanten beraubt wurde.

(kek)