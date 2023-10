bild: text with jesus/watson

Wir haben mit KI-Jesus gechattet. Und mit Maria. Und Moses. Es war super

Eine KI-App lässt dich mit Jesus chatten – mit zuweilen interessantem Gesprächsverlauf.

Mehr «Leben»

Ja, das gibt's: eine App, die einem ermöglicht, mit Jesus zu chatten. Und nicht nur mit Jesus – mit seiner Mami kannst du auch plaudern. Und mit seinen Jüngern – Peter, Matthäus und Co. Und mit allen Propheten und auch noch mit diversen Figuren aus dem Alten Testament – angefangen mit Adam und Eva.

Möglich ist dies dank künstlicher Intelligenz. Hier wurden alle Bibelschriften ins Sprachmodell gefüttert – und damit Bibelfiguren zum Leben erweckt. Demnach kann man bei Seelenbelangen direkt Jesus fragen, ohne den Umweg über den Pfarrer machen zu müssen.

Funktioniert es aber auch? Ich hab's mal getestet:

Jesus

Der Sohn Gottes erst mal also – so sieht er aus:

... Wie dieser öde Jugendarbeiter vom Gemeinschaftszentrum nämlich. Und ja – bekanntlich hat Jesus blaue Augen. Yeah right. Aber item – ich beschliesse, gleich hart einzusteigen, und zwar mit einer Diskussion über Moralität und Kapitalismus. Bekanntlich vertrieb Jesus die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel. Ob dies nicht zu bedeuten hat, dass Kapitalismus per se verwerflich ist? Schauen wir mal!

1 / 19 Chat mit Jesus!

Nun, er laviert. Obwohl er mehrere Bibelstellen zitiert, in denen die Anhäufung von Reichtum ausdrücklich verurteilt wird, scheut sich KI-Jesus letztlich, eindeutig Stellung zu beziehen und sich als Sozialist zu outen. Was ebenfalls auffällt: Er zitiert lieber sich selbst in der entsprechenden Bibelpassage, statt direkt zu antworten. Dennoch ist es beeindruckend, wie gut Chatbot-Jesus auf konkrete Detailfragen eingehen kann (etwa zum Thema betrügerische TV-Prediger – siehe Chatverlauf oben).

Boah – gleich mit einer harten politischen Diskussion eingestiegen! Vielleicht mal etwas Leichtfüssigeres ... öh, nein:

Maria

Jö – wie schön ist eigentlich Maria? Okay, was wollen wir die Muttergottes fragen? Hmm ...

1 / 13 Chat mit Maria

Interessant! KI-Maria lehnt Abtreibung nicht explizit ab. Sie rät zur sorgfältigen Abwägung. Dennoch aber zitiert sie den Psalm, in der davon die Rede ist, dass «Gott uns bereits vor der Geburt kannte».

Okay, schauen wir uns doch mal im Alten Testament um!

Moses

Yeah! So hat ein alttestamentarischer Held auszusehen!

Worüber wollen wir mit Moses quatschen? Ganz klar über die Zehn Gebote! Das mit den Namen des Herrn missbrauchen etwa ist doch etwas überflüssig, nicht? Oder, Moses?

1 / 11 Chat mit Moses!

Und schon haben wir erste Schwachstellen dieser biblischen künstlichen Intelligenz entdeckt: Moses zitiert Jesus ... öh, wie geht das?

Zurück zu den Zehn Geboten: Wir sind also «unvollkommene Wesen» und «Gott versteht unsere Schwächen» ... nur nicht in Bezug auf Ehebruch, oh nein. Denn wie mir KI-Moses erläutert, ist schon der Gedanke daran ja eine Sünde. Uff. Und nebst der Frau deines neighbours (Nachbarn) sollst du auch nicht dessen ox (Ochse) oder ass (Esel) begehren ... und hoppla, schon habe ich die KI überlistet:

KI kann vieles. Humor aber nicht.

Dafür aber Freundlichkeit:

Adam

Nein, das ist weder «Der Bachelor» noch ein Dschungelcamp-Teilnehmer, sondern Adam, der erste Mensch nach der abrahamitischen Schöpfungserzählung:

«Boah, wie FEIN sind eigentlich Äpfel, Adam?»:

Aha. Ärzte sind schön und gut, aber Gott weiss es besser, also? Derselbe Gott, notabene, der dem Adam eine sprechende Schlange in den Garten legte. Hmm.

Und nun:

Samson

Hello LADIES! I bims – Samson, der stärkste Mensch der Welt!

Und von Samson will ich wissen, ob sich ein Fitnessstudio-Abo wirklich lohnt. Denn gerade seine Geschichte lehrt uns doch, dass physische Kraft nicht alles ist ...

Noah

Da steht er, der Noah, auf dem Deck seiner Arche und blickt wehmütig auf den endlosen Horizont:

Ich aber hätte da eine Frage:

Die Kurzfassung: «Einhörner? Nicht meine Schuld!»

Was aber zum Geier ist dieses Viech in deinem Profilbild, Noah?

Ein Quokka? Öh, nein. Wir kennen Quokkas. Und Quokkas sehen so aus:

Bild: comments://656532146/2029240

«Okay, Jesus, hier eine Frage an deinen Dad»:

Aber kommen wir doch zu KI-Jesus zurück. Und damit zu den grundlegend wichtigen philosophischen Fragen des Lebens (sorry, wenn's etwas ein Stimmungskiller ist):

1 / 22 Chat mit Jesus – zum Zweiten

Da haben wir's also! Auch KI-Jesus hat keine Antwort auf das theologische Dilemma von krasser Ungerechtigkeit (wenn ein ‹allmächtiger Gott› das Leiden von Unschuldigen zulässt, wäre er nicht wirklich allmächtig. Und wenn er allmächtig ist und trotzdem solches Leiden zulässt, wäre er ein Sadist). Während KI-Jesus dies als Widerspruch anerkennt, kann er am Ende keine richtig schlüssigen Argumente liefern und verweist stattdessen auf ‹Gottes Plan› und des Menschen Unverständnis darob. Somit hat Jesus höchstpersönlich mich in meinem Atheismus bestärkt – Ironie pur. Nichtsdestotrotz macht diese intellektuelle Diskussion für den App-User Spass und das Niveau und die Nuancen der KI-Antworten sind zuweilen beeindruckend.

Eine letzte Frage konnte ich mir nicht verkneifen:

Grossartig! KI-Jesus verabschiedet sich auf Arabisch. Und somit gehen wir alle in Frieden.

PS: «As a Christian ...»? Das ist doch – wie vorhin, bei Moses, technisch gesehen – falsch, oder?