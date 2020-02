18 Produkte, die du wohl kaum brauchen kannst, aber trotzdem willst

Das richtige Geschenk zu finden, ist meist gar nicht so einfach. Hier ein paar Geschenkideen der etwas anderen Art, damit das Beschenken auch ja nie zu einer Langweiligkeit verkommt.

Der Instagram-Account @pranko promotet, sagen wir mal, eher obskure Produkte. Wirklich brauchbar sind sie dementsprechend auch nicht – was wiederum nicht heisst, dass sie per se schlecht wären. Dennoch: Unbrauchbare Produkte promoten – wer macht so was (okay, gewisse Grossverteiler mal davon ausgenommen ...)?

Der Kniff hinter den jeweiligen «Produkten» ist folgender. Die Verpackungen können bestellt werden und dienen so als lustige (je nach Humor auch einfach als «lustige») Verpackungen für …