«Das ist nicht Britneys Stimme» – ein neuer Song der Sängerin sorgt für Spekulationen

Britney Spears und will.i.am veröffentlichten jetzt einen neuen Song. Einige Fans stellen jedoch infrage, ob die Sängerin wirklich daran mitgewirkt hat.

Die Liste von Britney Spears' Welthits ist lang. In den vergangenen Jahre blieb es musikalisch aber ruhig um sie. Jetzt meldet sie sich zurück und veröffentlicht zusammen mit Rapper will.i.am das Lied «Mind Your Business». Nicht die erste Zusammenarbeit der beiden.

2013 sangen Britney Spears und der Rapper gemeinsam den Song «Scream and Shout» und hielten sich damit in Deutschland 51 Wochen lang in den Charts. Auch «Mind Your Business» konnte sich schon in den iTunes-Charts diverser Länder platzieren. Doch für Gesprächsstoff sorgt das Projekt aus einem anderen Grund.

Der Song löste im Netz eine Flut an Reaktionen aus. Zahlreiche Nutzer freuten sich über das Comeback, allerdings kamen auch Spekulationen auf, dass die Stimme der 41-Jährigen gar nicht ihre sei. «Das ist nicht Britneys Stimme» oder «Schade nur, dass Britney das nicht gesungen hat», schrieben einige misstrauische Fans unter einen Instagram-Beitrag von will.i.am.

Aber wie könnte der Song entstanden sein, ohne, dass Britney Spears beteiligt war? Einige User vermuteten auf, dass ihr Part mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt wurde. «Britney [...] ist nicht in der Lage, einen Song aufzunehmen. Man sollte nicht vergessen, dass durch Künstliche Intelligenz ihre Stimme ganz einfach produziert werden kann ...», lautete beispielsweise ein Kommentar auf Twitter.

Was an den Spekulationen dran ist, ist unklar. Jedoch teilte Britney Spears selbst einen kurzen Ausschnitt des Songs auf Social Media und forderte ihre Follower dazu auf, sich «Mind Your Business» anzuhören.

Dass es jetzt neue Musik von Britney Spears gibt, war bis vor Kurzem nicht selbstverständlich. Vor Monaten waren Gerüchte aufgekommen, dass sie keine Songs mehr produzieren wolle. Im Sommer gab sie dann auf Instagram an, der Musikbranche den Rücken gekehrt zu haben. Das scheint sie sich inzwischen anders überlegt zu haben.

