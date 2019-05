«Ausländer» – das ist der neueste Video-Clip von Rammstein

Die deutsche Band Rammstein hat am Dienstagabend zum ersten Mal den Clip zum Song «Ausländer» präsentiert. Zum Zeitpunkt der Premiere um 19 Uhr schauten über 100'000 Menschen auf Youtube zu.

Im Video geht es um Kolonialherren, die mit einem Schlauchbot auf eine fremde Insel fahren. Schnell machen sie die Eingeborenen zu Untertanen, ehe sie am Ende bepackt mit Kostbarkeiten wie Elfenbein die Insel wieder verlasssen.

Zurück bleibt nur das Bandmitglied Flake. Dieser wird erst vergessen und dann zurückgehalten.

