People-News

Michael Wendler wütet nach Absage seines Comeback-Konzertes: «Das ist ekelhaft»

Nach der Kontroverse um Michael Wendlers Auftritt wurde «Schlager unter Palmen» abgesagt. Jetzt wütet der Sänger auf Telegram – und schiesst gegen andere Musiker.

Mehr «Leben»

Ein Artikel von

Abermals ist ein Comeback-Versuch von Michael Wendler gescheitert. Der umstrittene Schlagersänger wollte im kommenden Jahr bei «Schlager unter Palmen» auf Kreta wieder auf der Bühne stehen. Doch seine Teilnahme sorgte für Kritik, Fans zeigten sich empört, Stars wie Ross Antony sagten sogar ihren Aufritt ab. Schliesslich sah sich der Veranstalter gezwungen, das komplette Event zu canceln.

Michael Wendler: Er will wieder auf einer Bühne stehen. Bild: DPA

Michael Wendler lässt die Absage nicht unkommentiert und meldet sich auf seinem Telegram-Kanal zu Wort. «Es klingt schon ein bisschen nach Kindergarten-Niveau, so nach dem Motto – mit dem Michael spiele ich nicht. In der Hoffnung auf ‹Fishing for Compliments›. Ekelhaft finde ich das», schreibt er da. Damit schiesst er gegen die Künstler, die aufgrund seiner geplanten Teilnahme abgesagt haben. Er bezeichnet ihr Verhalten als «lächerliche Distanzierungen».

Er habe auch mit Organisator René Ulbrich gesprochen. «Ehrlich gesagt, verstehe ich ihn auch ein wenig, warum er die Fanreise nun komplett abgesagt hat. Meiner Meinung [nach] ist er ein richtig guter Mensch, Künstler und Veranstalter. Er hat es einfach nicht nötig, sich von hirnlosen Internetpfeifen zu Unrecht beleidigen zu lassen.»

Michael Wendler schwurbelt weiter

Michael Wendler gilt seit seinen verschwörungstheoretischen und antisemitischen Aussagen als umstritten, seine Karriere hat er dadurch selbst begraben. Von seinen Schwurbeleien während der Corona-Pandemie hat er sich bis heute nicht distanziert. Das wird auch jetzt einmal mehr deutlich, denn auf Telegram schreibt er: «Für mich sind solche Künstler [...] bemitleidenswerte und charakterlose Künstler, die noch immer glauben, dass ihr Schweigen in der menschenverachtenden Corona-Zeit gut war.»

Michael Wendler über die «angebliche Pandemie» Corona Video: watson

Der 51-Jährige lebt seit seinem Karriereabsturz zurückgezogen in den USA, versucht aber seit einigen Monaten, wieder einen Platz in der Öffentlichkeit zu bekommen. Bislang gelingt es ihm nicht, auch weil die Kritik an ihm zu laut ist. Für Wendler ist das abgesagte Festival ein weiterer Rückschlag. Doch er gibt nicht auf, wie er deutlich macht: «Wir arbeiten an einem Ersatztermin und die anderen Konzerttermine folgen schon bald. Nichts kann aufhalten, was kommt ...» (t-online, CKo)