Insider: Disney will Johnny Depp als Jack Sparrow zurück an Bord holen

Könnte Jack Sparrows Rückkehr bevorstehen? Johnny Depp hat eigentlich mit seiner Kultrolle abgeschlossen – doch Disney soll starkes Interesse haben.

2018 verlor Johnny Depp seinen Job als Jack Sparrow in der Filmreihe «Fluch der Karibik». Grund dafür waren damals die Vorwürfe seiner Ex-Frau Amber Heard. Sie hatte angedeutet, dass er ihr gegenüber gewalttätig geworden sei. Zuletzt standen sich die Schauspieler in den USA in einem Verleumdungsprozess gegenüber, in dem sich beide gegenseitig weiterer Vergehen beschuldigten.

Ein glücklicher Johnny Depp nach dem Prozess gegen Amber Heard. Bild: keystone

Doch jetzt behauptet ein Insider von «Poptopic»: Disney will Depp zurück. Sie würden gerne Fortsetzungen der erfolgreichen Streifen drehen. «Ich weiss, dass die Firma ihm einen Geschenkkorb mit einem sehr herzlichen Brief geschickt hat, aber ich bin mir nicht sicher, wie er angekommen ist», plaudert die Quelle aus. Doch die Produktion sei wohl zuversichtlich, dass Depp zurückkomme, denn sie hätten bereits mit einem ersten Filmentwurf begonnen.

Depps wohl bekannteste Rolle: Jack Sparrow in «Fluch der Karibik». Bild: buena vista

Ob Johnny Depp überhaupt noch einmal in Piratenkluft vor der Kamera stehen will, darf bezweifelt werden. Schliesslich betonte er während des Verleumdungsprozesses, dass er nicht einmal für 300 Millionen US-Dollar zurückkehren würde. Deswegen ist Disney nun laut der Quelle dazu bereit, dem Filmstar 301 Millionen US-Dollar zu zahlen, wenn er für einen weiteren Film sowie eine Serie über das frühere Leben des Jack Sparrows zurückkehrt.

