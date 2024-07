Hollywoodstar Tom Cruise in Buochs – «Krass, so ein geile Siech!»

Ob sich der Hollywoodstar indes noch in der Zentralschweiz aufhält, ist nicht bekannt. Gemäss eines privaten auf Berühmtheiten fokussierten Flugzeugradars ist die Maschine von Tom Cruise von London herkommend bereits am 16. Juli in Buochs gelandet.

Offensichtlich war Cruise bei seinem Besuch gut gelaunt. So unterschrieb er Filmplakate, schäkerte mit dem Personal und stand für Fotos zur Verfügung. «Krass, so ein geile Siech!» , hört man eine Frau im Video sagen. Nachher sieht man ihn, wie er winkend und lächelnd zur Piste geht. Im Hintergrund sieht man einen weissen Jet auf der Piste stehen. Beim Flugplatz Buochs wollte man den Besuch des Filmstars nicht bestätigen.

Kein ESC in Zürich oder Bern – wegen mehr «Enthusiasmus» in Basel und Genf

Taylor Swift: Nach zwei Konzerten in Zürich kommt es zur Panne in Mailand

Ihr erzählt die Geschichte vom Gurten – oder doch nicht?!

Ein weiteres Sommerweekend (endlich!), ein weiteres Festival. Diese Woche erfreuen sich Tausende an der Musik auf dem Berner Hausberg am Gurtenfestival. Da hoch geht's entweder mit dem «Gurtebähnli» oder zu Fuss. Der Aufstieg dauert je nach Ambitionen, Lust, Wetterlage, Alkoholpegel und so weiter zwischen 20 und 40 Minuten. Oder länger, up to you!