Hollywoodstar Tom Cruise in Buochs – «Krass, so ein geile Siech!»

Schauspieler Tom Cruise besuchte offenbar Buochs im Kanton Nidwalden. Auf dem dortigen Flugplatz begeisterte er das Personal.

«Top Gun», «Minority Report» und natürlich «Mission: Impossible» – Tom Cruise ist eine lebende Hollywood-Legende. Aktuell dreht er einen weiteren «Mission: Impossible»-Film, eventuell sogar in der Region Nidwalden. Laut Medienberichten jedenfalls weilte er kürzlich auf dem Flugplatz Buochs, ebenfalls kursieren Videos auf Social Media, die ihn eindeutig auf dem Flugplatz Buochs zeigen.

Offensichtlich war Cruise bei seinem Besuch gut gelaunt. So unterschrieb er Filmplakate, schäkerte mit dem Personal und stand für Fotos zur Verfügung. «Krass, so ein geile Siech!», hört man eine Frau im Video sagen. Nachher sieht man ihn, wie er winkend und lächelnd zur Piste geht. Im Hintergrund sieht man einen weissen Jet auf der Piste stehen. Beim Flugplatz Buochs wollte man den Besuch des Filmstars nicht bestätigen.

Ist das der Jet von Tom Cruise? Links der Bildmitte ist ein zweistrahliger Privatjet zu sehen, der aus der Ferne wie ein Hondajet HA-420 aussieht. Bild: Sc/Webcam Buochs Airport West (Buochs, 19. 7. 2024, 12:23:53)

Der 62-jährige Tom Cruise steuerte gemäss einem Bericht des Onlineportals Mallorca Magazin erst kürzlich einen von vier eigenen Jets auf die spanische Ferieninsel. Es habe sich um einen Hondajet HA-420 gehandelt, ein zweistrahliges Geschäftsreiseflugzeug für bis zu sieben Personen. Tom Cruise gelte als erstklassiger Pilot.

Ob sich der Hollywoodstar indes noch in der Zentralschweiz aufhält, ist nicht bekannt. Gemäss eines privaten auf Berühmtheiten fokussierten Flugzeugradars ist die Maschine von Tom Cruise von London herkommend bereits am 16. Juli in Buochs gelandet.

Der Filmschauspieler ist nach der Sängerin Taylor Swift die zweite globale Berühmtheit, die kürzlich in der Zentralschweiz gewesen sein soll. (chmedia/mme/dvm)