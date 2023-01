People-News

Hugh Jackman will nicht, dass Ryan Reynolds einen Oscar gewinnt

«Ich bitte euch aus tiefstem Herzen: Gebt ihm keine solche Wertschätzung!» Mit diesen flehenden Worten richtet sich Schauspieler Hugh Jackman in einem Instagram-Video an sein Social-Media-Publikum – und möglicherweise an die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die jährlich die Oscar-Verleihung ausrichtet.

Der Australier beginnt sein Video mit diesem Satz: «Es ist 2023 und ich würde wirklich gerne eine positive Nachricht verbreiten.» Jüngste Vorkommnisse würden das allerdings verunmöglichen, so Jackman.

Dann spricht er den Film «Spirited» an, eine US-amerikanische Musical-Filmkomödie, die Mitte November erschien. In den Hauptrollen spielen Will Ferrell – und Ryan Reynolds, bekanntermassen einer von Jackmans besten Schauspielkollegen. Das dürfte auch schon verraten, wie das Instagram-Video des Australiers zu verstehen ist.

Um diesen Film geht es: Video: YouTube/Apple TV

«Versteht mich nicht falsch, ich habe ‹Spirited› geliebt, meine ganze Familie liebte den Film.» Allerdings habe er gerade erfahren, dass der Song «Good Afternoon», der von Ryan Reynolds gesungen wird, in die engere Auswahl («shortlist») bei den Oscar-Nominationen kam – als «Bester Song».

«Eine Nominierung von Ryan Reynolds in der Kategorie ‹Bester Song› würde mein Leben unerträglich machen», meint Jackman. Er müsse bei den Dreharbeiten zu «Deadpool 3» das ganze Jahr mit Reynolds verbringen, und: «Glaubt mir, wenn er für diesen Oscar nominiert würde, dann wäre das ... ein Problem.»

Für den Marvel-Film «Deadpool 3» gibt Jackman mit der Wolverine-Figur ein Comeback – obwohl er dieser eigentlich nach dem Film «Logan – The Wolverine» den Rücken gekehrt hatte. Die Superheldenfigur der Truppe X-Men hatte ihn seit Beginn der 2000er Jahre begleitet.

Langjährige Berufskollegen – und ziemlich gute Freunde: die Schauspieler Hugh Jackman und Ryan Reynolds, hier bei einer Premiere im Februar 2022. Bild: Shutterstock

Mit seinem neusten Instagrampost kultiviert Jackman eine Fehde, die er und Reynolds seit Jahren genüsslich inszenieren. Allerdings: Die mögliche Oscar-Nominierung könnte vielleicht tatsächlich ein kleiner Stich für Jackman bedeuten – ist es doch der Australier, der für sein Gesangstalent bekannt ist, und nicht Reynolds.

Erst kürzlich trat Hugh Jackman nämlich mit einer Neuauflage des Musical-Klassikers «The Music Man» am New Yorker Broadway auf. Und auch im Kino beeindruckte er mit seinem Gesangstalent, unter anderem im Musical «Les Misérables» und «Greatest Showman».

In «Deadpool 3» darf Jackman allerdings wieder zum Actionhelden werden. Der Film wird in diesem Jahr gedreht und soll Ende 2024 im Kino erscheinen. Die Öffentlichkeit dürfte sich also über weitere amüsante Beiträge der beiden Kollegen freuen.

(lak)