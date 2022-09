bild: shutterstock / watson

Rat der Weisen

«Meine Frau hat mich mit meinem Kollegen betrogen – soll ich es seiner Frau sagen?»

Frage von MGMG:

Als ich herausgefunden habe, dass meine Frau (wir sind 11 Jahre verheiratet und haben zwei wunderbare Kinder) mich mit einem gemeinsamen Kollegen betrogen hat, war ich am Boden zerstört.

Mit dem Kollegen habe ich mich ausgesprochen, er hat sich auch aufrichtig entschuldigt, aber unser Verhältnis wird natürlich nie wieder so sein wie früher.

Zwischen mir und meiner Frau ist das Thema mehr oder weniger abgehakt und wir sind fast wieder ein ganz normales Ehepaar.

Trotzdem ist noch kein Tag vergangenen, an dem ich daran denken musste. Ich bin hin- und hergerissen, ob ich seiner Frau, ebenfalls eine gemeinsame Kollegin, davon erzählen sollte. Jedes Mal wenn ich sie sehe, geht es mir schlecht, und ich weiss nicht, ob ich es sagen soll oder nicht. Ich habe manchmal fast ein schlechtes Gewissen, dass sie die einzige ist, die nichts weiss.

Soll ich still sein oder sie aufklären und im schlimmsten Fall ihre Ehe zerstören?

Was würdest du in dieser Situation tun?

