«Mein Problem: Rasurbrand in der Bikinizone! Habt ihr Tipps? Hilfe!»

Frage von Sara:

Liebe alle!

Ich habe eine praktische Frage an euch und hoffe auf Tipps und euren Erfahrungsschatz! Schliesslich seid ihr ja die Weisesten aller Weisen (schreibt man das so? Sieht seltsam aus!) Item, kommen wir zum Problem: Rasurbrand! Ihr könnt übrigens gerne philosophisch über Sinn oder Unsinn des Rasierens diskutieren. Ich wäre trotzdem froh, noch ein paar hilfreiche Tipps abzustauben. Also, es ist folgendermassen: Ich habe massivste Probleme mit meiner Haut nach der Rasur im Intimbereich. Beine und Achseln rasiere ich zwar auch, das geht aber gut. Mal ein eingewachsenes Haar, that's it. Aber im Intimbereich, da ist die Hölle los. Gereizte Haut, Pickel und sogar spürbare Knubbel unter der Haut (gingen zum Glück bisher wieder weg). Ich schäme mich sehr dafür. Und verzweifle manchmal. Logisch habe ich das Internet durchforstet. Die Tipps wiederholen sich, das Ergebnis ist bei mir unverändert.

Zu meiner Routine (ich rede hier von Bikinizone und Schamhügel): rasieren, wenn es schnell gehen muss, ansonsten epilieren (zur professionellen Haarentfernung will ich schon lange mal, nur habe ich mich bisher nicht getraut. Weil es wirklich scheusslich aussieht manchmal). Vorgängig ein Peeling. Danach eine Aftershave-Lotion oder gleich Desinfektion (Octenisept). Muss ich das evtl. über einen längeren Zeitraum machen? Denn ich gebe zu, mit der Nachpflege gehe ich vielleicht etwas leichtfertig um. Ich trage normale Slips, keine Synthetik oder enge Sachen. Meist pendelt es sich wieder ein, aber es können Wochen vergehen, bis alles abgeheilt ist. Das ist mühsam und unschön anzuschauen. Dabei mag ich es, glattrasiert zu sein, nur die «Nebenwirkungen» sind halt recht nervig. Vielleicht habt ihr ja das auch schon erlebt und ein probates Mittel dagegen gefunden? Schliesslich tummeln sich hier ja Jung und Alt, männlich und weiblich! Ich hoffe also auf eure Weisheit, meine Lieben!

