«Sex beim ersten Date, ja oder nein?»

Frage von Ronja:

Hallo!

Ich bin jetzt schon eine Weile Single und habe einige erste Dates gehabt. Bis jetzt habe ich immer die Regel befolgt, keinen Sex beim ersten Date zu haben, in der Hoffnung, dass es irgendetwas «Besonderes» bleibt oder die Typen das Interesse nicht so schnell an mir verlieren, mich nicht für «billig» halten, blabla. Aber seien wir ehrlich, meistens werde ich nach dem ersten Date sowieso geghostet oder es entwickelt sich einfach nichts Ernsthaftes.

Jetzt frage ich mich: Was bringt es eigentlich, zu warten? Wenn die Sache sowieso nicht weitergeht, hätte ich wenigstens einen angenehmen Abend gehabt ...

Und an die Männer hier: Wie seht ihr das eigentlich, wenn eine Frau beim ersten Date mit euch Sex hat? Denkt ihr, sie ist «zu leicht zu haben», oder spielt das für euch keine Rolle?

Bei meinen Freundinnen habe ich jetzt noch nie gehört, dass eine gesagt hätte: «Oh nein, er hat am ersten Abend mit mir geschlafen, schlimm! Billig!» ...

Bin gespannt auf eure Erfahrungen!

