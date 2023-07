Bild: Shutterstock

Frage von John:

Hallo!

Klingt ein wenig banal, aber: Hat einer von euch Erfahrung mit Untreue in der Beziehung? Ich habe kürzlich herausgefunden, dass mein Partner mich betrogen hat und ich fühle mich verloren, betrogen, verraten, verletzt, dumm, naiv ... Wie seid ihr mit einer solchen Situation umgegangen? Wie seid ihr vorgegangen, um zu entscheiden, ob ihr bleiben oder gehen solltet?

Zur Situation selbst: Es war einmalig, sagt er. Es hatte keine Bedeutung, es war dumm von ihm, er hätte es gleich danach bereut, aber er war halt in den Ferien, betrunken, hat sich einfach fallen lassen. Blablabla. Soviel ich weiss, war das das erste Mal. Also das ist das, was er sagt. Wir sind seit zwei Jahren zusammen.

Soll ich ihn verlassen oder ihm verzeihen? Jede persönliche Erfahrung wäre enorm hilfreich. Ich fühle mich etwas alleine damit, ich hab nicht viele Menschen, mit denen ich darüber reden kann.

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

