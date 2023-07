Bild: Shutterstock

«Meine Frau verdient deutlich mehr als ich und ich habe Mühe damit ...»

Frage von Severin:

Hallo, Community!

In letzter Zeit habe ich mich mit einem Thema auseinandergesetzt, das mich ein wenig beunruhigt und ich dachte, ich könnte hier einige Meinungen und Perspektiven einholen. Meine Frau verdient deutlich mehr als ich, was mich ziemlich unsicher macht, irgendwie. Sie verdient erst seit ein paar Monaten in ihrem neuen Job so viel mehr. Vorher habe ich mehr verdient.

Ich freue mich auf eine Art für sie, aber irgendwie fühle ich mich auch unwohl bei dem Gedanken. Meine Freunde machen schon Witze darüber. Wenn ich ehrlich zu mir bin, fand ich die Rolle des «Versorgers» gut. Und jetzt auf einmal ist das alles umgekehrt. Ich frage mich, ob ich weiterhin in der Lage sein werde, eine gesunde Beziehung zu ihr aufrechtzuerhalten, jetzt, wo dieses grosse Ungleichgewicht herrscht.

Eigentlich weiss ich, dass das kein Problem sein sollte, aber für mein Empfinden kann ich nichts. Ich war gerne der, der alles bezahlt hat etc., und jetzt bin ich das nicht mehr.

Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht und könnte mir einige Ratschläge geben, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen kann?

