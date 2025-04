Bild: Shutterstock

Rat der Weisen

«Ich liebe meinen Job als Lehrerin, aber die Eltern ...»

Mehr «Leben»

Frage von Frau Heinz:

Ich bin sehr unglücklich mit meinem Job als Lehrerin. Ich liebe den Unterrichtsteil unglaublich, aber alles, was mit völlig durchdrehenden Eltern zu tun hat, kann ich einfach nicht mehr.

Ich bin eine recht begabte Fotografin und traue mich aber nicht, mich zu 100 % selbstständig zu machen. Als Zwischenschritt plane ich jetzt, mit dem Deputat zu kürzen und so hineinzuwachsen.

Habt ihr Tipps, wie ihr euch erfolgreich selbstständig gemacht habt?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community: Mein Username: Meine Frage: Abschicken

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!