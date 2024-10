Bild: Shutterstock

«Er hat vor allen gesagt, dass er seine Ex hübscher findet als mich!»

Frage von Belinda:

Hallo zusammen

Vor ein paar Tagen waren wir auf einer Party bei Freunden, und es war eigentlich ein cooler Abend – bis zu dem Moment, als mein Freund in einer Gesprächsrunde vor allen Leuten sagte, dass er seine Ex hübscher findet als mich! Ich war völlig schockiert und verletzt. Ich meine, wer macht denn so etwas? Wie kann man so unsensibel sein und so etwas in der Öffentlichkeit sagen? Ich stand daneben! Ich war nicht Teil des Gesprächs, aber ich stand daneben und habe in mein Handy geschaut und irgendwas geschrieben und einfach mitbekommen, was da gerade geredet wird. Irgendeiner hat ihn gefragt, ob er letztens seine Ex gesehen hätte, die wäre ja schon mega hot. Und ob er mich eigentlich hotter und hübscher usw. finden würde oder sie, er solle aber wirklich ehrlich sein! Und er antwortet auch noch. Krass!!!

Ich habe sofort den Raum verlassen und bin ins Badezimmer gerannt, weil mir sofort Tränen in die Augen geschossen sind und nicht vor allen Leuten heulen wollte. Als ich zurückkam, hat mein Freund versucht, mit mir zu reden, aber ich wollte einfach nur nach Hause. Die ganze Fahrt über habe ich kein Wort mit ihm gesprochen, und auch zu Hause konnte ich mich nicht beruhigen. Wie kann er nur so gemein sein?

Was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass ich schon immer ein bisschen unsicher war, was mein Aussehen angeht. Und jetzt kommt er mit so einer Aussage, die all meine Zweifel bestätigt. Ich fühle mich total gedemütigt und frage mich, ob ich ihm überhaupt noch vertrauen kann. Ich habe sogar wirklich überlegt, ob ich die Beziehung beenden soll, weil ich so etwas nicht akzeptieren kann.

Aber jetzt kommt der Hammer: Am nächsten Tag hat er mir erklärt, dass er das nicht so gemeint hat und dass er nur ehrlich sein wollte, weil jemand genau danach gefragt hat. Er meinte, es ging ihm nur darum, keine Lügen zu erzählen, und dass er mich dennoch wunderschön und attraktiv findet. Er hat sich mehrfach entschuldigt und beteuert, dass er mich über alles liebt und dass es ihm leidtut, dass ich mich dadurch verletzt fühle.

Trotzdem. Was findet ihr? Ich hab mit meinen Freundinnen darüber gesprochen und irgendwie sind alle hin- und hergerissen ... Und ich irgendwie auch.

Danke.

