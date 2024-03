Welchen Promi magst du ganz und gar nicht?

«Das Problem an Mark Wahlberg ist, dass er wirklich Potenzial hätte. Er spielt in einigen sehenswerten Filmen mit. Natürlich acten ihn Leo und Jack Nicholson in ‹The Departed› an die Wand, aber sooo schlecht ist er nicht. Aber: Der grauenhaft angestrengte Versuch, sein Saubermannimage aufrechtzuerhalten, Jesus Maria. Er ist einer dieser Leute, die nicht einfach nur beten, nein, er studiert die Bibel. Und das jeden Tag ab morgens um 3. Nach dem Fitness und dem gesunden Frühstück in seiner grässlichen Villa mit Golfplatz dafür ohne Selbstironie. Und wenn er mal Trinkgeld gibt, dann wird er sicher dabei gefilmt und der Clip landet im Internet. Und wie er jetzt seinen Kleiderbrand – huere kreativ, ein Hoody mit Schriftzug, wie er wohl da draufkam – promotet ...»

Toggi