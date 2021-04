Leben

TV

Verwirrung um Günther Jauch: Wie geht es ihm mit der Corona-Erkrankung?



archivBild: DPA

Verwirrung um Günther Jauch: Wegen Corona-Ansteckung lässt er erstmals Sendung ausfallen

Günther Jauch hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Diese Nachricht sorgte am Freitag für Verwirrung, denn: Der RTL-Moderator wurde am selben Tag als Gesicht einer Impfkampagne präsentiert. Das steckt dahinter.

Ein Artikel von

Zum ersten Mal seit 31 Jahren wird Günther Jauch heute Abend krankheitsbedingt einen Moderationsjob ausfallen lassen. Der Grund: Der 64-Jährige wurde positiv auf Corona getestet . Bei der neuen Ausgabe von «Denn sie wissen nicht, was passiert» (Samstag, 20.15 Uhr) wird er nun vertreten, wie RTL ankündigte.

Wer neben Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger den Platz des « Wer wird Millionär ?»-Moderators einnimmt, ist bislang unklar. Der Sender setzt auf einen Überraschungseffekt und hat auf Nachfrage von t-online erklärt: «Günther Jauch wird sich am Samstag in der Sendung in einer Live-Schalte zum Thema äussern.» Das Thema ist indes weniger sein Ersatz für die RTL-Show als vielmehr die Details zu seiner Corona-Erkrankung. Denn um die gab es in den letzten 24 Stunden einige Verwirrung.

Nur wenige Stunden vor der Bekanntmachung seiner Corona-Erkrankung wurde Jauch als Gesicht der Impfkampagne #ÄrmelHoch des Bundesgesundheitsministeriums vorgestellt. Neben Uschi Glas und Sepp Maier wirbt er dort als Prominenter für die Corona-Schutzimpfung.

Das Ministerium hat nun die Hintergründe erklärt: «Günther Jauch möchte wie viele andere Prominente für eine hohe Impfbereitschaft im Land werben und engagiert sich für die Aktion des Bundesministeriums für Gesundheit honorarfrei», so ein Sprecher zu t-online.

Die Kampagne solle dazu beitragen, «die Impfbereitschaft zu stärken und möglichst viele Menschen zu motivieren, eine persönliche, gut informierte Entscheidung zur Impfung zu treffen.»

«Auch Günther Jauch wird sich impfen lassen, wenn er an seinem Wohnort einen Termin vereinbaren kann und impfberechtigt ist»

Doch was genau steckt dahinter, dass auch Motive von Günther Jauch zu sehen waren, auf dem er ein Pflaster am Arm kleben hatte? Zunächst erklärt das Ministerium: «Das markante Pflaster ist seit dem Beginn der Impfungen in Deutschland das Symbol für die Impfbereitschaft.» Einige der abgebildeten Personen auf den Bildern der Kampagne seien aufgrund ihres Alters bereits geimpft, einige warten noch auf einen Termin.

«Auch Günther Jauch wird sich impfen lassen, wenn er an seinem Wohnort einen Termin vereinbaren kann und impfberechtigt ist», stellt der Ministeriumssprecher auf Nachfrage von t-online klar. Nach aktuellen Empfehlungen der Ständige Impfkommission würde dies allerdings bedeuten: Der RTL-Moderator kann sich erst in rund sechs Monaten impfen lassen. Dieser Zeitraum solle zwischen Corona-Infektion und Erstimpfung eingehalten werden.

Die Headline des ersten Werbemotivs zeige Jauchs Impf-Bereitschaft in Anlehnung an die bekannte Quizfragen-Mechanik aus «Wer wird Millionär?». Dort stand zu lesen: «Lasse ich mich impfen? A) Ja B) Ja C) Ja D) Ja».

Das Motiv sei am 26. März 2021 «unter Berücksichtigung der Corona-Schutzregeln» in Potsdam fotografiert worden, heisst es in der Stellungnahme weiter. Erstmals erschienen ist es am 9. April 2021, unter anderem in einigen deutschen Tageszeitungen – an dem Tag, an dem die Erkrankung Günther Jauchs bekannt wurde.

Quellen:

Sprecher des Gesundheitsministeriums und RTL-Sprecher

RKI: COVID-19 und Impfen: Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ)

(sow/t-online)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die skurrilsten Dr.-Sommer-Fragen aus dem letzten Jahrhundert 104-Jährige besiegt Corona zum zweiten Mal Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter