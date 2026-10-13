Sebastian Lege: Der Bremer Moderator verlässt das ZDF und heuert exklusiv beim Kölner TV-Sender RTL an. Bild: www.imago-images.de

Sebastian Lege verlässt das ZDF

Sebastian Lege verlängert seinen bis Ende 2026 laufenden ZDF-Vertrag nicht. Der Bremer Moderator wechselt zur RTL-Gruppe.

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In einem Podcast hat Lebensmittelexperte Sebastian Lege mit dem ZDF abgerechnet und dabei auch seinen Nachfolger gewarnt. Der 47-Jährige begründete seinen bevorstehenden Abgang vom Sender mit Kritik an den Programmverantwortlichen und erklärte, warum er seinen Ende 2026 auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

Im Podcast «Dr. Riemer» schilderte der gebürtige Bremer, er habe die Verantwortlichen beim ZDF frühzeitig darauf hingewiesen, dass das Themenfeld der Sendung nach Jahren und Hunderten von Produkten irgendwann erschöpft sein werde. Vorschläge für neue Formate seien jedoch «abgeschmettert» worden. Lege: «Ich habe mehrmals die Warnfahne geschwungen, aber leider wurde sich da weggedreht so nach dem Motto: Du machst jetzt schön das weiter und machst genau das weiter, was wir wollen und nichts anderes.»

Influencer und YouTuber Tim Armann wird Nachfolger von Lege

Hinzu sei Druck vonseiten des Senders gekommen, «dass ich auf gewisse Dinge noch mehr moderativ draufkloppen sollte, was aber fachlich ein bisschen abdriftete». Das sei für ihn der Punkt gewesen, an dem er sagte: «Jetzt geht's ein bisschen an meine berufliche Reputation und da muss ich jetzt kurz einmal hier auf die Bremse drücken.» Die Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern, habe ihm «auch sehr weh getan, weil diese Marke 'Besseresser' auch ein Baby von mir ist».

Als seinen Nachfolger bei der Reihe nannte Lege den Influencer und YouTuber Tim Armann. «Er ist ein sehr erfolgreicher YouTuber mit seinen Kochsendungen, und ich wünsche ihm wirklich alles Gute und viel Glück», sagte Lege. Zugleich gab er dem Kollegen einen Hinweis mit auf den Weg: «ZDF ist immer noch lineares Fernsehen, und die Schuhe sind noch mal ganz andere, als bei YouTube was zu machen. Das ist eine ganz andere Zielgruppe.» Dennoch wünsche er sich, dass die Marke «Besseresser» fortbestehe: «Das wäre mein Wunsch.»

Sebastian Lege arbeitet ab 2027 exklusiv für RTL

Ab 2027 wird Lege exklusiv für die RTL-Gruppe arbeiten. Dort präsentiert er bereits das Format «Lege kommt auf den Geschmack», in dem Alltagsprodukte wie Pizza und Döner mithilfe technologischer Verfahren vor der Kamera verbessert werden. Dieses Konzept habe er zuvor dem ZDF als «Weiterzählung von Besseresser» vorgeschlagen. Lege betonte: «Das wollte das ZDF auch nicht.» Beim Sender VOX hingegen sei die Reaktion gewesen: «Cool, mega, das machen wir!» In der RTL-Gruppe habe er sich «sehr wohlgefühlt von Anfang an, weil viele Menschen sehr offen mit mir waren und mich auch mal haben machen lassen».

Im selben Podcast sprach Lege auch über seine Anfänge im Fernsehen. Um seinen Traum von einer eigenen Sendung zu verwirklichen, habe er in den ersten Jahren drei Mal hintereinander seinen Urlaub für Drehtage geopfert, während er noch als Produktentwickler tätig war. Auch eine Krebserkrankung habe ihn nicht gestoppt: 2003, rund zehn Jahre vor dem Start seiner TV-Karriere, habe er sich einer Chemotherapie unterziehen müssen. «Während ich dann gedreht habe, habe ich noch zwei Strahlentherapien machen müssen, bei denen mein Lymphdrüsenkrebs bestrahlt wurde.» Lege sagte: «Ich habe immer weiter gedreht, egal wann, weil das mein grosser Traum war und weil es mir auch super viel Spass macht. Ich liebe das. Ich liebe Entertainment. Ich liebe es, mir Sachen einfallen zu lassen, Sachen zu erfinden.»

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