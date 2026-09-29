«Arena»-Moderator Sandro Brotz verlässt SRF

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Das SRF verliert ein Urgestein: Moderator Sandro Brotz verlässt das Unternehmen nach 14 Jahren und wechselt per Februar 2027 zum «Blick». Brotz gehört zu den prominentesten Figuren bei SRF. Seit 2019 moderiert er die «Arena», von welcher er auch stellvertretender Leiter ist.

Sandro Brotz verlässt nach 14 Jahren das SRF. Bild: screenshot srf

Beim «Blick» wird Sandro Brotz einen eigenen Video-Podcast übernehmen. Dabei soll er «hinter die Kulissen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft» blicken. Er soll dabei mehrmals pro Woche die wichtigsten Themen einordnen.

Brotz sagt zu seinem Wechsel, er freue sich nun darauf, «mit den neuen Kolleginnen und Kollegen einen Premium-Video-Podcast zu etablieren». Relevanz und Einordnung seien für ihn zentrale Elemente. Zudem wolle er das Publikum «überraschen», insbesondere im Wahljahr 2027.

Bei SRF arbeitete Brotz seit 2012. Zunächst moderierte er die politische Hintergrundsendung «Rundschau». Von 2017 bis 2019 moderierte er zudem den «Rundschau Talk». Danach folgte der Wechsel zur «Arena», welche er laut SRF noch voraussichtlich bis Mitte Januar 2027 moderieren wird.

«Sandro Brotz hat die SRF-Formate ‹Arena› und ‹Rundschau› über viele Jahre entscheidend geprägt», sagt Ursula Gabathuler, Co-Leiterin Information bei SRF. Er habe komplexe politische Themen «mit seiner hartnäckigen, sachlichen und zugleich pointierten Gesprächsführung» einem breiten Publikum zugänglich gemacht.

Wer in Zukunft die «Arena» moderieren wird, ist bislang unklar. «Über die Nachfolge wird SRF zu gegebener Zeit informieren», so SRF auf Anfrage von watson. Derzeit liege der Fokus auf einer geordneten Übergabe. (dab)

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