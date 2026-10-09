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SRF entlässt Karin Bauer

«Wo-wo-Wohnungsnot»: SRF entlässt Dokfilmerin Karin Bauer

09.10.2026, 17:4409.10.2026, 17:44

Ihr Dokumentarfilm zur Wohnungsknappheit in Zürich löste heftige Diskussionen aus, nun muss Karin Bauer das SRF verlassen, schreibt «Schweiz heute» unter Berufung auf eine Mitteilung des SRF. Dort stehe, dass «wir uns im Rahmen der notwendigen Sparmassnahmen von Karin Bauer und anderen geschätzten Kolleginnen und Kollegen trennen müssen.»

Karin Bauer, SRF
Karin Bauer.bild: srg

Die Entlassung gehe also auf wirtschaftliche und nicht auf politische Gründe zurück. SRF stelle sich im Fall des Dokumentarfilms «Wo-wo-Wohnungsnot – Das Zürcher Monopoly» aber weiterhin hinter Bauer, schreibt das CH-Media-Portal weiter. Die Ombudsstelle der SRG hat bereits im März neun Beanstandungen gegen den Film abgelehnt.

Ende Oktober wird aber über drei weitere Beanstandungen bei der Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen verhandelt. Nun stellen sich Mitarbeitende des Fernsehens die Frage, ob sich das Unternehmen politischem Druck gebeugt habe, so «Schweiz heute» weiter. (leo)

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