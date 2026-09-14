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RTL Zwei stellt «Die Geissens» ein – Familie wechselt zu ProSieben

Familie Geiss: Davina, Carmen, Robert und Shania.
Familie Geiss: Davina, Carmen, Robert und Shania.bild: rtlzwei

RTL Zwei stellt «Die Geissens» ein – Familie wechselt zu ProSieben

14.09.2026, 12:0814.09.2026, 16:22

Der deutsche Privatsender RTL Zwei gibt am Montag bekannt, dass die Reality-Doku «Die Geissens» nach der bald anstehenden Staffel eingestellt wird – nach 15 Jahren und rund 500 Folgen.

Ein Grund für die beendete Zusammenarbeit wird in der Medienmitteilung des Senders nicht genannt. Geschäftsführer Thorsten Braun erklärt lediglich, dass man stolz und dankbar für die gemeinsame Geschichte mit den Geissens sei. Auch Carmen und Robert Geiss drückten ihre Dankbarkeit aus.

Für die Geissens beginne nun ein neues Kapitel: Ab 2027 werden sie beim Sender ProSiebenSat.1 zu sehen sein. Unklar ist noch, welche Formate konkret geplant sind. «Aber eines können wir vor allem unseren Fans versprechen: Wir bleiben uns treu und zeigen euch weiterhin unser ungeschminktes, manchmal verrücktes, aber stets liebevolles Familienleben», schreibt Carmen Geiss auf Instagram.

Neue und bereits ausgestrahlte Folgen sind weiterhin über RTLplus abrufbar und werden weiterhin bei RTL Zwei zu sehen sein, erklärt der Sender. Wann die neue Staffel ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Die Töchter Davina und Shania erhielten ab 2022 ihr eigenes Format: «Davina & Shania – We love Monaco». Ob dieses in Zukunft weiter produziert wird, ist ebenfalls noch unklar. (hkl)

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Die beliebtesten Kommentare
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Mike Brunner
14.09.2026 13:12registriert März 2025
Erschreckend ist, das die Einschaltquote hoch genug war, 15 Jahre weiterzumachen.
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Golden Girl
14.09.2026 12:49registriert Oktober 2021
Es wurde ja 15 Jahre lang niemand gezwungen, diese Sendung anzuschauen 🤭.
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Jacob Crossfield
14.09.2026 12:49registriert Dezember 2014
Das faszinierende Leben von Geissen in ihrem natürlichen Habitat. Warum ist Netz Natur nicht draufgekommen?
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60
«Meine Nachbarin nimmt meine Pakete an und öffnet sie manchmal»
Hey ihr Lieben
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