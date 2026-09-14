Familie Geiss: Davina, Carmen, Robert und Shania. bild: rtlzwei

RTL Zwei stellt «Die Geissens» ein – Familie wechselt zu ProSieben

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Der deutsche Privatsender RTL Zwei gibt am Montag bekannt, dass die Reality-Doku «Die Geissens» nach der bald anstehenden Staffel eingestellt wird – nach 15 Jahren und rund 500 Folgen.

Ein Grund für die beendete Zusammenarbeit wird in der Medienmitteilung des Senders nicht genannt. Geschäftsführer Thorsten Braun erklärt lediglich, dass man stolz und dankbar für die gemeinsame Geschichte mit den Geissens sei. Auch Carmen und Robert Geiss drückten ihre Dankbarkeit aus.

Für die Geissens beginne nun ein neues Kapitel: Ab 2027 werden sie beim Sender ProSiebenSat.1 zu sehen sein. Unklar ist noch, welche Formate konkret geplant sind. «Aber eines können wir vor allem unseren Fans versprechen: Wir bleiben uns treu und zeigen euch weiterhin unser ungeschminktes, manchmal verrücktes, aber stets liebevolles Familienleben», schreibt Carmen Geiss auf Instagram.

Neue und bereits ausgestrahlte Folgen sind weiterhin über RTLplus abrufbar und werden weiterhin bei RTL Zwei zu sehen sein, erklärt der Sender. Wann die neue Staffel ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Die Töchter Davina und Shania erhielten ab 2022 ihr eigenes Format: «Davina & Shania – We love Monaco». Ob dieses in Zukunft weiter produziert wird, ist ebenfalls noch unklar. (hkl)