Vergibst du gerne Komplimente an Männer mit Sommersprossen in der morgendlichen Zugfahrt? Dann sucht dich ein Reddit-User.

Bist du die Pendlerin, die Sommersprossen-Komplimente verteilt? Ein Reddit-User sucht dich!

Wir schreiben den 3. Juni. Es ist Dienstagmorgen, die Uhr schlägt 8:04 und es setzt sich ein Zug gemächlich auf der ICE-5-Strecke vom Zürcher Hauptbahnhof in Bewegung – sein Ziel: Lausanne.

Kurz vor dem Halt Aarau geschieht ein Flirtversuch. Oder es fällt einfach ein nett gemeintes Kompliment, so genau wissen wir es dann auch wieder nicht. Der Sender? Eine Frau. Der Empfänger? Ein Mann. Die Konversation:

«Deine Sommersprossen sind wunderschön.»

Dann steigt die Frau aus, wir sind in Aarau angekommen, es ist Punkt 8.30 Uhr. Der Mann, chancenlos, um eine Antwort, oder gar eine nonverbale Reaktion, zu geben, bleibt ratlos zurück. Vielleicht wurden auch seine Kopfhörer zum Verhängnis.

Nun sucht er die Unbekannte Komplimentenverteilerin via Reddit. Sein Username: «HopeIsNotTooLate». Wenn das nicht sinnbildlich für die ganze Suchaktion ist, was dann?

Kommt dir die beschriebene Situation per Zufall extrem bekannt vor? Vergibst du also gerne Komplimente an Männer mit Sommersprossen in der morgendlichen Zugfahrt und du würdest gerne Kontakt aufnehmen? Dann melde dich bitte, bitte HIER.

Mach es für alle hoffnungslosen Romantiker und Romantikerinnen, damit sie jene Hoffnung nicht aufgeben müssen.

Hier der originale Post:

Der Verfasser gibt übrigens zwei Tage nach der ersten Suchaktion ein Zwischenupdate. Die Frau konnte trotz des ersten Reddit-Posts nicht aufgefunden werden. Doch der User lässt sich nicht herunterkriegen: «Im Moment lebe ich mein Leben wie immer, mit meinen Kopfhörern auf...»

An die unbekannte Zugfahrerin richtet er sich aber nochmals: «Ich hoffe einfach, dass sie ihr Leben in vollen Zügen geniesst!» Zum Abschluss schickt der User «HopeIsNotTooLate» ihr eine virtuelle Umarmung. Damit hoffentlich bald eine echte folgt.

(les)