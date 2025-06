Glückliche Paare über die Jahre – in 28 wundervollen Bildern

1977 begab sich ein indischer Mann auf eine aussergewöhnliche Reise: Er fuhr mit dem Velo von Indien nach Schweden, um eine Frau wiederzusehen, die er während ihres Urlaubs in Indien kennengelernt hatte. Diese unglaubliche Reise führte ihn durch 8 verschiedene Länder und dauerte insgesamt 4 Monate. Bemerkenswerterweise ist das Paar heute, 44 Jahre später, noch immer in Schweden glücklich verheiratet.

«Ich wurde mit 6 Zehen am linken Fuss geboren und meine Mitarbeiterin mit 4 Zehen am rechten Fuss.»bild: reddit

«Blatten gibt es noch» – wie das Dorf der Katastrophe trotzt

Der Gletscherabbruch bei Blatten VS lässt die Menschen im Lötschental sprachlos zurück. Das zerstörte Dorf totsagen wollen sie aber nicht.

Es scheint, als müssten die Menschen im Lötschental es mit eigenen Augen sehen, um zu begreifen, was passiert ist. Am Dorfende von Wiler versammeln sich Menschen an einer Strassensperre, schauen in das Tal, wo sich jetzt Gesteinsmassen türmen. Darunter liegt Blatten.