Super League: Abstiegskampf! Sion gegen Thun im Liveticker

Interview

«Ich habe das Gefühl, wir sind dem Untergang geweiht» – ein Augenschein aus Sao Paulo

Über zwei Millionen Infektionen, gut 85'000 Tote: Brasilien ist eines der am schlimmsten betroffenen Corona-Länder weltweit. Maristela Raucci lebt in Sao Paulo, der grössten Stadt des Landes. Manchmal hat sie das Gefühl, Brasilien ist dem Untergang geweiht.

Hey Maristela, wann warst Du das letzte Mal am Strand?Maristela Raucci: (lacht) Das ist lange her. Muss an Silvester gewesen sein. Momentan kommt es für mich nicht in Frage, gross raus zu gehen. Ich bin seit März zuhause, lasse mir meine Einkäufe liefern, treffe keine Freunde, sehe meine Eltern nicht. Nur in Notfällen gehe ich raus: So musste ich vor ein paar Tagen meine Katze zum Tierarzt bringen.

Du kannst also im Home Office arbeiten. Ja, zum Glück erlaubt es mir meine Stelle, von zuhause …