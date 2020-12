Eismeister Zaugg

Malgin stürmt auf Kosten des Steuerzahlers – wie Lausannes Management trickst

Warum ist Lausanne dazu in der Lage, aufzurüsten und die Löhne ligaweit mit grosszügigen Offerten hochzutreiben? Ganz einfach: Weil der Steuerzahler hilft. Zur Verärgerung der Liga-Generäle gewährt das Bundesamt für Sport (BASPO) dem HC Lausanne als einzigem Hockeyklub einen Notfallkredit in der Höhe von 2,2 Millionen Franken. Das Geld ist am 1. Juli 2020 ausbezahlt worden.

Es gibt im Eishockey verschiedene Stürmer. Beispielsweise den Flügelstürmer, der auf den Aussenbahnen patrouilliert, den Mittelstürmer, dem es obliegt, das Spiel zu orchestrieren, den Defensivstürmer, der vor allem hinten aushilft, den Zweiweg-Stürmer, der sich vorne und hinten nützlich macht und, als Krönung, den Nationalstürmer: Er darf für die Nationalmannschaft, also für sein Vaterland tätig sein.

Nun gibt es neu auch einen «Bundesstürmer». So dürfen wir ohne viel Boshaftigkeit Lausannes …