Trump begnadigt Steve Bannon und Lil Wayne +++ Pence zeigt Trump die kalte Schulter

Heute verlässt Donald Trump das Weisse Haus und macht Platz für den neuen Präsidenten. Die wichtigsten Entwicklungen zu Joe Bidens Amtseinführung im Liveticker.

Unmittelbar vor dem Ende seiner Amtszeit plant US-Präsident Donald Trump nach übereinstimmenden Medienberichten noch eine ganze Welle von Begnadigungen. Die «Washington Post» und der Sender CNN berichteten am Montag (Ortszeit) übereinstimmend von rund 100 Fällen, in denen Trump am Dienstag Strafen erlassen oder umwandeln wolle. CNN berichtete, auf der Liste stünden unter anderem Wirtschaftskriminelle und bekannte Rapper. Kurz vor Weihnachten hatte Trump bereits mehrere loyale …