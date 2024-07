Jonathan Barber & Vision Ahead @ Musig im Pflegidach, Muri

Musik voller Emotionen



Am Sonntag, den 2. Juni 2024, verwandelte Jonathan Barber das Musig im Pflegidach in Muri in einen musikalischen Ort voller Emotionen. Von der ersten Note an packte er das Publikum mit einem direkten Einstieg, der sofort eine Verbindung schuf. Die Emotionen, die Barber und seine Band zeigten, waren deutlich spürbar und nahmen die Zuhörer mit auf eine emotionale Reise.

valentin vock

Hinweis Der Autor ist Schüler an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihres Deutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte, die in die Note einfliessen.

Blicke sagen mehr als 1000 Worte

Es war beeindruckend zu sehen, wie die Musiker miteinander kommunizierten, nicht nur durch ihre Instrumente, sondern auch durch Blicke und Gesten. Diese nonverbale Kommunikation sorgte für eine starke Harmonie innerhalb der Band, die sich in jedem Stück zeigte. Schon beim zweiten Stück zeigte sich diese Harmonie in einem eher ruhigen Anfang. Zwischen und sogar während der Stücke wurden die Musiker mit großem Applaus belohnt. Besonders das dritte Stück hob sich hervor, als Jonathan Barber zeigte, dass auch ein Schlagzeuger im Vordergrund stehen kann.

In diesem Moment war er nicht nur der Rhythmusgeber, sondern der Mittelpunkt der Performance. Jeder Musiker der Band hatte seine Momente, in denen er im Rampenlicht stand und sein Talent zur Schau stellte, sei es Barber selbst, der Pianist, der Saxophonist oder auch der Bassist. Die starken Emotionen, die sie dabei zeigten, machten ihre Musik umso besser.

Drummer im Mittelpunkt

Ein Höhepunkt des Abends war das unglaubliche Schlagzeugsolo von Jonathan Barber. Die Begeisterung des Publikums war deutlich zu spüren, und der Applaus nach dem Solo war riesig. Barber nutzte eine kurze Pause, um am Mikrofon zu erzählen, dass dies ihre erste Tour sei und dass er und seine "musical brothers" sich im College kennengelernt hätten. Dies war bereits das zweite Mal, dass Jonathan in Muri auftrat, was die Verbindung zu diesem Ort stärkte.

Mit seiner Rede schaffte Barber es, die Stimmung zu lockern und das Publikum noch mehr für sich zu gewinnen. Die Spielfreude/Freude am Spielen war den Musikern ins Gesicht geschrieben, besonders Jonathan, der über nostalgische Erinnerungen sprach, wie zum Beispiel regelmässige Jam Sessions um 1 Uhr morgens am Montag. Diese Geschichten gaben einen Einblick in das Leben der Musiker und schufen eine angenehme Atmosphäre.

Jonathan Barber & Vision Ahead - "Radar" @ musig im pflegidach, Muri Video: YouTube/Stephan Diethelm

Nicht nur die Musik erzählte Geschichten

Ein besonders schönes Stück des Abends war "When Love Calls." Bevor die Band dieses Stück spielte, erzählte Barber eine Geschichte über seine Mutter, die die Idee für den Namen hatte. Dieses langsame und entspannte Stück zeigte eine andere Seite der Band und besonders der Pianist glänzte, indem er sowohl auf dem E-Piano als auch auf dem Flügel spielte. Den krönenden Abschluss bildete das letzte Stück des regulären Programms. „In Motion“, eine Single, die erst am Freitag vor dem Konzert veröffentlicht wurde.

Das Publikum war so begeistert, dass es nach mehr verlangte, und die Band kam diesem Wunsch mit einer Zugabe nach, die den Abend perfekt abrundete. Insgesamt war das Konzert von Jonathan Barber und seiner Band ein grosser Erfolg. Die Harmonie zwischen den Musikern, die starken Emotionen und die Fähigkeit, das Publikum direkt abzuholen, machten diesen Abend zu etwas ganz Besonderem. Jonathan Barber hat bewiesen, dass er nicht nur ein herausragender Drummer ist, sondern auch ein charismatischer Bandleader, der das Publikum mit seiner Leidenschaft für die Musik in den Bann zieht.