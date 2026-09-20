Camila Meza @ Musig im Pflegidach, Muri

Camila Meza eröffnet das Jubiläum von «Musig im Pflegidach»



Schwarze Vorhänge, gedimmtes Licht, eine Bühne mitten in Muri. Die Umgebung ist schlicht. Doch sobald Camila Meza und ihre Band zu spielen beginnen, verändert sich der Raum. Aus dem Pflegidach wird für gut eine Stunde ein Ort voller Wärme, Rhythmus und überraschender musikalischer Wendungen. Der Abend eröffnet nicht nur die neue Konzertsaison, sondern zugleich das 25-Jahr-Jubiläum von «Musig im Pflegidach».

Sharmitha Baskaran und Sivasajini Anpalagan

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Ein Jubiläum – und 25 Jahre Aufbauarbeit

Bevor die Musik beginnt, gehört der Moment zunächst dem Jubiläum. Es gibt Glückwünsche, Dankesworte und einen Kuchen für Stephan Diethelm, der die Konzertreihe vor 25 Jahren gegründet hat. Doch hinter diesem Jubiläum steckt weit mehr als eine Zahl. Diethelm hat «Musig im Pflegidach» über ein Vierteljahrhundert aufgebaut, programmiert und geprägt. Er holt internationale Musikerinnen und Musiker nach Muri, oft zu einem Zeitpunkt, an dem ihre Namen einem breiteren Publikum noch kaum bekannt sind. Aus einer Konzertreihe abseits der grossen Kulturzentren ist so über die Jahre ein Ort geworden, der gerade in der internationalen Jazzszene einen bemerkenswerten Ruf geniesst.

Dabei beschränkt sich Diethelms Arbeit nicht auf die Programmgestaltung: Er pflegt über Jahre persönliche Kontakte zu Musikerinnen, Musikern und Agenturen, organisiert deren Aufenthalte, kümmert sich um die Produktion und schafft einen Rahmen, in dem die Begegnung zwischen Künstlern und Publikum bewusst Teil des Konzerterlebnisses ist. Nach den kurzen Feierlichkeiten richtet sich Diethelm an das Publikum. «Welcome in Muri!», ruft er, bevor er die Bühne Camila Meza und ihrer Band überlässt. Die chilenische Sängerin und Gitarristin wird an diesem Abend von Gabriel Chakarji an Piano und Synthesizern, Alejandra Williams-Maneri an Gesang und Synthesizern sowie Elé Howell am Schlagzeug begleitet. Meza selbst singt und spielt Gitarre. Für sie ist Muri kein unbekannter Ort. Bereits vor neun Jahren stand sie hier auf der Bühne. Seither, erzählt sie während des Konzerts, habe sie sich immer wieder gefragt, wann sie zurückkehren könne.

Dann beginnt «Kallfu». Die E-Gitarre setzt sanft und melodisch ein, kurz darauf erklingt Mezas Stimme auf Spanisch. Sie wirkt weich und fein, kann im nächsten Moment aber überraschend kraftvoll werden. Nach und nach kommen die weiteren Instrumente hinzu, bis sich die ruhige Melodie in einen bewegten Rhythmus verwandelt. Mitten im Stück zieht sich die Band wieder zurück. Das Klavier bleibt beinahe allein, Mezas Stimme schwebt darüber. Für einen Moment scheint sich die Zeit zu verlangsamen. Dann kehren Schlagzeug, Keyboards und Gitarre zurück – energischer, dichter und voller Spielfreude. Schon das erste Stück zeigt, wie selbstverständlich diese Band zwischen Intimität und rhythmischer Wucht wechseln kann.

Hinweis Die Autoren sind Schüler an der Kantonsschule Wohlen. Im Rahmen ihresDeutschunterrichts verfassen die Schülerinnen und Schüler auch Konzertberichte,die in die Note einfliessen.

Eine Stimme, die den ganzen Körper einnimmt

Meza singt nicht nur, sie erzählt auch mit ihrem Körper. Während sie Gitarre spielt, bewegt sie sich im Rhythmus, tanzt leicht und unterstreicht einzelne Passagen mit Gesten. Ihre Stimme verschmilzt dabei immer wieder mit den Instrumenten: einmal beinahe zerbrechlich, dann bestimmt und kraftvoll. Die Band reagiert aufmerksam auf diese Wechsel. Chakarjis Klavierspiel schafft ruhige, fast schwebende Räume, während Howell am Schlagzeug immer wieder neue Energie freisetzt.

In den intensiveren Passagen sind seine Schläge nicht nur zu hören, sondern körperlich zu spüren. Williams-Maneris Stimme und Synthesizer erweitern die Klangfarben zusätzlich und treten immer wieder in einen Dialog mit Meza. Auch sprachlich bewegt sich Meza zwischen verschiedenen Welten. Sie singt auf Spanisch, Portugiesisch und Englisch. Doch die Texte müssen nicht in jedem Detail verstanden werden. Vieles vermittelt sich unmittelbar über Stimme, Rhythmus, Dynamik und Bewegung.

Camila Meza - "Kallfu" @ musig im pflegidach, Muri Video: YouTube/Stephan Diethelm

Musik über Weiblichkeit und Mutterschaft

Viele Stücke stammen aus Mezas Album «Portal», das innerhalb von acht Monaten entstanden ist. Darin beschäftigt sie sich mit weiblicher Kraft, Mutterschaft und einer Energie, die zugleich beschützend und wild sein kann. Meza spricht während des Konzerts offen darüber, wie die Erfahrung der Mutterschaft ihre Musik und ihr Leben verändert hat. Besonders deutlich wird dies bei «The Nurturer». Das Stück beginnt mit schwebenden Keyboardklängen.

Mezas Stimme und die zweite Frauenstimme finden zunächst fast ohne Worte zueinander. Die Stimmen fliessen ineinander, bevor später der eigentliche Liedtext einsetzt. Es ist einer jener Momente, in denen das Publikum vollkommen still wird. Die Musik füllt den Raum, ohne laut werden zu müssen. Stärke und Verletzlichkeit stehen nicht als Gegensätze nebeneinander, sondern scheinen Teil derselben musikalischen Sprache zu sein.

Wie ein Lied unter Wasser

Auch «Caricia» widmet sich der Mutterschaft. Das Stück basiert auf einem Gedicht der chilenischen Dichterin und Literaturnobelpreisträgerin Gabriela Mistral, in deren Werk Kinder und Mutterschaft immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Erneut treffen die beiden Frauenstimmen aufeinander. Die Klänge schweben durch den Raum und erzeugen beinahe das Gefühl, sich unter Wasser zu befinden.

Alles scheint langsamer und weiter entfernt. Im Publikum bewegt sich kaum jemand. Doch der Abend bleibt nicht in dieser nachdenklichen Stimmung. Immer wieder baut die Band neue Energie auf. Rhythmen verschieben sich, die Gitarre tritt hervor, das Schlagzeug treibt die Musik voran. Kaum scheint sich ein musikalischer Zustand gefestigt zu haben, verändert er sich wieder.

«A little home away from New York»

Zwischen den Stücken spricht Meza immer wieder mit dem Publikum. Sie erzählt von New York, wo sie lebt und arbeitet – und davon, welche Bedeutung ein kleiner Konzertort in Muri für sie und andere Musikerinnen und Musiker aus der dortigen Jazzszene bekommen hat. Das Pflegidach sei für sie ein «little home away from New York», sagt sie. Ein kleines Zuhause fern von New York. Hier könnten Künstlerinnen und Künstler neue Musik ausprobieren, experimentieren und einem Publikum begegnen, das bereit sei, sich darauf einzulassen. Dann wird ihre Ansage persönlich.

Meza würdigt Stephan Diethelm und bezeichnet ihn und die Menschen hinter dem Pflegidach sinngemäss als Visionäre. Diethelm habe ein Gespür dafür, Musikerinnen und Musiker zu entdecken und einzuladen, bevor die übrige Welt erkenne, welches Potenzial in ihnen stecke. Im Backstage des Pflegidachs, erzählt sie, sehe sie Fotografien von Freunden und Weggefährten aus Zeiten, als diese noch jung und weitgehend unbekannt gewesen seien. Damit beschreibt Meza zugleich etwas, das die Konzertreihe in ihren 25 Jahren geprägt hat: Nicht die Grösse des Ortes ist entscheidend, sondern die Nähe zu den Künstlerinnen und Künstlern – und die Bereitschaft, ihnen zu vertrauen, bevor ihre Namen überall auf den Festivalplakaten stehen.

Dass Mezas Beziehung zu diesem Ort persönlich ist, zeigt sich während des ganzen Abends. Sie spielt nicht einfach ein Programm. Sie erzählt, lacht, erklärt die Hintergründe ihrer Stücke und sucht immer wieder den Kontakt zum Publikum. Dadurch entsteht eine beinahe familiäre Atmosphäre, obwohl viele Besucherinnen und Besucher diese Musikerinnen und Musiker an diesem Abend zum ersten Mal erleben. Vor dem letzten Stück bedankt sich Meza nochmals bei Diethelm und beim Publikum. Danach stellt sie ihre Band einzeln vor und gibt jedem Mitglied seinen eigenen Moment.

Eine Zugabe voller Bewegung

Doch nach dem vermeintlich letzten Stück ist der Abend noch nicht vorbei. Als Zugabe spielt die Band «Milonga Gris», eines von Mezas Lieblingsstücken. Das noch nicht aufgenommene Lied wirkt verspielter und ungestümer als vieles zuvor. Meza summt zeitweise, statt Worte zu singen, während die Instrumente einen immer schnelleren Rhythmus aufbauen. So endet der Auftakt zur Jubiläumssaison nicht mit einem Rückblick auf 25 vergangene Jahre, sondern mit neuer, noch nicht einmal veröffentlichter Musik. Und vielleicht passt gerade das am besten zu einer Konzertreihe, die ihre Jubiläumssaison unter das Motto «The Spirit of the Future» gestellt hat.