«Black Widow»-Star Scarlett Johansson verklagt Disney

Emma Amour

Sechs Dinge, die am Frausein scheisse sind

Neulich sitze ich mit Sophie und Cleo auf dem Balkon. Während wir hart an unseren tan lines arbeiten, reden wir über Fakten, bei denen Mother – Nature Pardon – in die Schissi griff.

Ich bin immer noch beflügelt. Vom Date/Sex mit Suff-SMS-Sandro. Und weil das so ist, haben wir die letzten Tage/Nächte biz nachgelegt und nachgevögelt, was wir die letzten Monate nicht so gevögelt haben.

Wir sind jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo es okay ist, nach dem Sex zu bleiben. Und zu kuscheln. Und das voll easy zu finden.

Bin also maximal gut drauf zurzeit.

Ganz im Gegensatz zu Cleo. Die findet das Leben das Letzte. Ihr wurde das Herz zwei Mal hintereinander gebrochen. Ausserdem sind, …