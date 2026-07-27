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Diese 5 Fantasien teilen erstaunlich viele Menschen – du auch?

Mal ehrlich: Fast jede und jeder hat mindestens eine Fantasie, die bisher nur im Kopf stattgefunden hat. Eine Umfrage von C-Date zeigt, welche Wünsche besonders viele Menschen teilen – und warum immer mehr Singles beschliessen, sie nicht einfach Fantasie bleiben zu lassen.

Eine Bucket List für Reisen, Konzerte oder Abenteuer kennt praktisch jede Person. Aber wie sieht es mit einer Bucket List fürs Liebesleben aus?

Viele Menschen tragen Wünsche mit sich herum, über die sie selten sprechen. Nicht, weil sie besonders ausgefallen wären – sondern weil oft die passende Gelegenheit oder die richtige Person fehlt. Dabei zeigt eine Umfrage der Dating-Plattform C-Date: Mit vielen Fantasien ist man alles andere als allein.

Wer offen auf neue Begegnungen zugeht, stellt oft fest: Es gibt überraschend viele Menschen, die ähnlich ticken. Genau deshalb nutzen viele Singles Plattformen wie C-Date – um unkompliziert Leute kennenzulernen, die ebenfalls Lust auf neue Erfahrungen haben und offen kommunizieren, was sie suchen. Gerade viele Frauen nutzen die Plattform, um selbstbestimmt zu flirten und Menschen kennenzulernen, die ihre Offenheit teilen.

1. Einfach mal jemand anderes sein

Im Alltag funktionieren wir. Im Kopf sieht die Sache manchmal anders aus.

Ob geheimnisvolle Fremde, selbstbewusster Verführer oder verführerische Unbekannte – in eine andere Rolle zu schlüpfen, gehört zu den häufigsten Fantasien überhaupt. Nicht, weil man jemand anderes sein möchte, sondern weil es spannend sein kann, eine neue Seite an sich zu entdecken.

2. Zu dritt ist die Dynamik plötzlich eine andere

Es gehört seit Jahren zu den meistgenannten Fantasien: die Vorstellung, eine Begegnung zu dritt zu erleben.

Für viele steht dabei gar nicht der Tabubruch im Zentrum. Vielmehr geht es um Neugier, neue Dynamiken und die Frage: Wie fühlt sich das eigentlich an? Entscheidend ist dabei immer, dass alle Beteiligten dieselben Erwartungen teilen.

3. Herausfinden, was einem wirklich gefällt

Man verändert sich – auch im Liebesleben. Was früher spannend war, muss es heute längst nicht mehr sein. Viele Menschen möchten deshalb bewusst Neues ausprobieren und herausfinden, welche Seiten ihrer Sinnlichkeit sie vielleicht noch gar nicht kennen.

«Ich habe mich bei C-Date angemeldet, weil ich neugierig war und Menschen kennenlernen wollte, mit denen ich offen über meine Wünsche sprechen kann. Dabei habe ich gemerkt, dass viele Frauen und Männer genauso unkompliziert und experimentierfreudig sind wie ich», sagt Alexandra (28), C-Date-Nutzerin.

Oft beginnt eine neue Erfahrung nicht mit einem konkreten Plan, sondern mit einem ehrlichen Gespräch, einem unverbindlichen Flirt und der Frage: Was könnte sich gut anfühlen?

4. Der Reiz einer unerwarteten Begegnung

Ein Blick. Ein Flirt. Gute Gespräche. Und plötzlich entwickelt sich etwas, womit niemand gerechnet hat.

Genau diese Offenheit macht den Reiz vieler Begegnungen aus. Auf C-Date treffen Menschen aufeinander, die ohne grosse Erwartungen, aber mit viel Neugier neue Bekanntschaften machen möchten. Manchmal bleibt es beim Flirten. Manchmal wird mehr daraus. Und manchmal entsteht genau die Geschichte, mit der niemand gerechnet hätte.

5. Die Kontrolle abgeben – oder übernehmen

Nicht alle mögen im Alltag dieselbe Rolle spielen wie privat.

Für die einen ist es reizvoll, die Initiative zu übernehmen. Andere geniessen es, Verantwortung bewusst abzugeben und sich auf den Moment einzulassen. Solche Fantasien gehören für viele Menschen dazu – vorausgesetzt, Wünsche und Grenzen werden offen kommuniziert und beide Seiten fühlen sich wohl.

Fantasien sind normal – und oft weniger aussergewöhnlich, als man denkt

Ob kleine Neugier oder langgehegter Wunsch: Fantasien gehören zum Menschsein. Die C-Date-Umfrage zeigt vor allem eines: Viele Menschen beschäftigen ähnliche Gedanken.

Wer Lust hat, neue Leute kennenzulernen, muss seine Wünsche deshalb nicht länger für sich behalten. Auf C-Date treffen Singles auf Menschen, die ebenfalls offen für neue Begegnungen sind – unkompliziert, diskret und ohne Erwartungen, die nicht zusammenpassen.

Vielleicht ist genau jetzt der richtige Moment, der eigenen F***-it-Liste den ersten Haken zu verpassen.