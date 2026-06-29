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Nach 54 Jahren Schlafproblemen nahm ihn endlich jemand ernst

Schlafprobleme können den Alltag stärker beeinflussen, als viele denken. Pierre suchte jahrelang nach Lösungen, bis ihn ein Angebot von santé24 überraschend schnell weiterbrachte.

Was zuerst fast beiläufig klingt, hat seinen Alltag über Jahrzehnte geprägt. Pierre schläft schlecht, seit er denken kann. Schon als Kind beobachtet er, dass auch sein Vater kaum zur Ruhe kam. Irgendwann akzeptiert er es einfach.

«Ich habe immer gemeint: Das ist halt so. Das habe ich wohl übernommen.»

Doch schlechter Schlaf bleibt nicht ohne Folgen. Pierre ist tagsüber ständig müde, erschöpft und kämpft sich durch den Tag. Er funktioniert – aber es kostet ihr sehr viel Energie.

Der lange Weg zur Lösung

Natürlich versucht Pierre über die Jahre vieles, um seinen Schlaf zu verbessern. Er sucht medizinische Hilfe, probiert alternative Ansätze aus und informiert sich immer wieder neu. Doch wirklich geholfen hat nichts.

Besonders frustrierend: Selbst eine Überweisung an ein Schlaflabor führt nicht weiter. Pierre findet sich danach einfach damit ab, dass schlechter Schlaf teil seines Lebens ist. Bis er zufällig über einen Newsletter von SWICA auf das Angebot von santé24 aufmerksam wird. «Ich war ehrlich gesagt gar nicht besonders erwartungsvoll. Ich hatte ja schon so vieles ausprobiert.»

Ein angeleitetes Online-Training mit überraschender Wirkung

Über santé24 erhält Pierre ein erstes Beratungsgespräch und startet selbständig ein angeleitetes Online-Selbsthilfe-Training für Schlafprobleme. Das Konzept: digitale Lektionen kombiniert mit persönlicher Begleitung durch eine Fachperson von santé24.

«Das Schöne war: Man hat mich ernst genommen. Und man hat wirklich versucht zu verstehen, warum und wie ich dort gelandet bin.»

Der entscheidende Punkt: die sogenannte Schlafdruck-Erhöhung. Vereinfacht gesagt geht es darum, den natürlichen Schlafdruck des Körpers gezielt aufzubauen, damit Einschlafen wieder leichter wird. Für Pierre wird genau das zum Wendepunkt.

«Früher lag ich zum Teil stundenlang wach und wartete darauf, endlich einschlafen zu können. Heute schlafe ich innerhalb weniger Minuten ein.»

Besonders wichtig ist für ihn, dass er nun versteht, wie sein Schlaf funktioniert und was ihm hilft, wenn die Probleme zurückkommen. «Heute habe ich einen Hebel in der Hand.»

Warum genau solche Angebote helfen können

Pierre hätte sich gewünscht, dieses Angebot schon viel früher entdeckt zu haben. Umso mehr würde er anderen Menschen mit ähnlichen Problemen raten, Hilfe anzunehmen – gerade, weil Schlafprobleme oft unterschätzt werden.

Für ihn habe genau die Kombination aus persönlicher Anleitung und flexiblem Online-Training den Unterschied gemacht: «Man kann das im Alltag machen, im eigenen Tempo. Und man merkt relativ schnell, dass sich etwas verändert.»