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Die grössten Festivalfans der Schweiz gesucht!

Für manche beginnt der Sommer erst, wenn das erste Line-up verkündet wird. Bei dir auch? Dann beweise, dass du ein Superfan bist und gewinne Tickets für dein Lieblingsfestival!

Fans erkennt man erstaunlich schnell. Nicht am Bandshirt. Nicht am Festivalbändeli. Sondern daran, dass sie schon im Februar wissen, an welchem Wochenende sie im Sommer garantiert keine Zeit haben.

Und dann ist alles da, worauf seit Wochen hingefiebert wurde: Die Lichter gehen aus, die ersten Töne dröhnen aus den Boxen und plötzlich spielt es überhaupt keine Rolle mehr, wer links oder rechts neben dir steht.



Ihr singt dieselben Texte, jubelt an denselben Stellen und versteht sofort, warum alle hier sind. Für einen Abend sprechen plötzlich alle dieselbe Sprache. Erklären muss das niemand. Wer da ist, versteht es sowieso.

Erzähl deine Geschichte!

Jeder Festivalfan hat diese eine Geschichte: Das Konzert, bei dem plötzlich alle gleichzeitig denselben Refrain mitsangen. Die Freundschaft, die irgendwo zwischen Zeltplatz, Food-Truck und erster Reihe entstanden ist. Oder den Moment, in dem man plötzlich crowdsurft und keine Ahnung hat, wie man eigentlich dort gelandet ist.

Genau diese Geschichten werden jetzt gesucht!

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So machst du mit

Poste eine Instagram-Story bis zum 22. Juli 2026 und erzähle, warum das Openair Gampel, die Street Parade oder das Estivale Open Air jedes Jahr einen festen Platz im Kalender (und im Herzen sowieso!) hat.

Markiere @watson und @heinekench und erwähne, für welches dieser Festivals du zwei Tickets gewinnen möchtest.

Denn ganz wir ehrlich: Das Einzige, was besser ist als der Lieblingsact, ist ihn mit jemandem zu erleben, der denselben Refrain genauso laut mitsingt.