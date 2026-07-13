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«Ich will gerade einfach Spass» – warum viele Singles Dating neu definieren

Beziehung? Vielleicht später. Für viele Singles zählt im Moment etwas anderes.

Beziehung? Vielleicht später. Für viele Singles zählt im Moment etwas anderes.

Wer heute datet, hat oft keinen fixen Plan mehr. Kein klares Ziel, kein klassisches «Wir schauen mal, wohin das führt». Stattdessen geht es um etwas, das lange fast verpönt war: unkomplizierte Anziehung – ohne gleich die grosse Zukunft mitzudenken.

Das zeigt sich auch auf Plattformen wie C-Date. Hier treffen sich Menschen, die genau das wollen: ehrliche Begegnungen ohne falsche Erwartungen. Klingt simpel – ist für viele aber genau der Punkt.

«Ich will mich nicht gleich wieder festlegen»

Mariana, 26, aus Basel, bringt es ziemlich direkt auf den Punkt: „Ich komme gerade aus einer langen Beziehung, und auch wenn ich mir vorstellen kann, irgendwann die richtige Person zu treffen, möchte ich im Moment einfach Spass haben. Wenn daraus etwas Intensiveres entsteht, umso besser – wenn nicht, geniesse ich beim Online-Dating bei C-Date einfach das Hier und Jetzt.“

Was früher vielleicht als «unentschlossen» galt, ist heute für viele eine bewusste Entscheidung.

Weniger Drama, mehr Klartext

Ghosting, endlose Chats, falsche Erwartungen – viele haben genug davon. Stattdessen wird direkter kommuniziert: Was will ich? Was will ich nicht?

Genau hier setzen Plattformen wie C-Date an. Keine langen Spielchen, sondern klare Vorstellungen. Wer sich trifft, weiss meistens schon vorher, worauf es hinauslaufen könnte.

Das Ergebnis: weniger Enttäuschung – und oft bessere Dates.

Frauen nehmen das Dating selbst in die Hand

Auffällig ist, dass besonders viele Frauen diesen Wandel vorantreiben. Sie definieren selbst, was für sie passt – und lassen sich weniger von klassischen Erwartungen leiten.

Emilie (28) beschreibt das so:

«Für mich war wichtig, dass ich mich sicher fühle und die Kontrolle behalte. Auf C-Date entscheide ich selbst, mit wem ich schreibe und wen ich treffe. Das macht alles viel entspannter.»

Dating wird dadurch nicht nur freier – sondern auch selbstbestimmter.

Zwischen Lust und Alltag

Die Realität: Job, Freunde, Alltag. Zeit für kompliziertes Dating? Eher knapp.

Deshalb funktionieren einfache, flexible Lösungen besser. Plattformen wie C-Date machen es möglich, schnell Menschen kennenzulernen, die ähnliche Vorstellungen haben – ohne lange Umwege.

Und manchmal reicht genau das: ein Abend, der gut ist. Ohne Druck, ohne Verpflichtung.

Und was, wenn doch mehr daraus wird?

Auch das passiert. Aber es ist nicht mehr die Voraussetzung.

Viele erleben gerade das als Befreiung: dass alles möglich ist – aber nichts muss.

Oder, wie Mariana es sagt: Man nimmt einfach mit, was sich gut anfühlt.

Und schaut dann weiter.