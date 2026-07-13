Sonnenaufgang bei Retschwil am Baldeggersee bild: Seetal Tourismus/Nico Hess

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Vom Karibik-Feeling bis Schlossromantik: 9 Ausflugstipps in der Luzerner Landschaft

Du musst nicht ans Meer reisen, um Feriengefühle zu erleben. Zwischen charmanten Städtli und idyllischen Seen warten in der Luzerner Landschaft Ausflüge, die nach Sommer, Entspannung und Abenteuer zugleich klingen.

Die Städtchen Willisau, Sempach und Sursee begeistern mit ihrem einzigartigen Charakter, während der Sempachersee, der Hallwilersee und der Baldeggersee ideale Orte zum Erholen und Geniessen sind. Neun Tipps machen Lust, die Luzerner Landschaft neu zu entdecken.

Ferien-Feeling im Caribbean Village Nottwil

Entspanne dich in karibischer Atmosphäre unter Palmen am Sempachersee. In der Beachbar gibt es erfrischende Drinks und leckere Snacks. Magst du ein vorgängiges Workout? Versuche es mit Windsurfen oder Stand Up Paddeln.

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Caribbean Village bild: Sempachersee Tourismus

Ein Schloss zum Staunen, Spielen und Schlafen

Entdecke den Lifestyle der Ritter und Hofdamen und geniesse den Blick vom Schloss Heidegg auf den Baldeggersee. Lass dich vom verträumten Schloss mit duftendem Rosengarten verzaubern. Oder erkunde den kinderfreundlichen Dachstock mit Traumschloss und Kugelbahn. In der historischen Ferienwohnung kannst du auch in der Nacht vom Schlossleben träumen.

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Schloss Heidegg bild: Seetal Tourismus/Beat Brechbühl

Wo die Willisauer Ringli herkommen

Du hast eine Schwäche für Süsses? Dann ab ins Café AMREIN in Willisau. Hier erfährst du, wie die berühmten Willisauer Ringli entstehen und welche Geschichte hinter dem traditionsreichen Gebäck steckt. Bei einer Führung erhältst du exklusive Einblicke in die Produktion. Wer selbst kreativ werden möchte, kann zudem an einem Choco-Seminar teilnehmen.

Mehr Infos zum Café AMREIN Willisau

Betriebsbesichtigung Café Amrein bild: Willisau Tourismus

Einmal ein Vogel sein

Liebst du das Fliegen? Fühle dich wie ein Vogel in der Schweizerischen Vogelwarte am Sempachersee. In der interaktiven Erlebnisausstellung lernst du die einheimischen Vögel auf ganz neue Weise kennen. Im Vogelkino fliegst du mit den gefiederten Tieren durch die Schweiz und in der Singfonie tauchst du ein in die Welt der Vogelgesänge.

Mehr Infos zur Vogelwarte Sempach

Vogelwarte Sempach bild: Sempachersee Tourismus/Travelita

Schiff ahoi auf dem Hallwilersee

Ob auf einer kurzen oder längeren Fahrt, mit oder ohne kulinarisches Rahmenprogramm, der Hallwilersee bietet für alle etwas. Geniesse die Aussicht aufs glitzernde Wasser, verträumte Ufer und romantische Badeplätze, während dir der Fahrtwind sanft ins Gesicht weht.

Mehr Infos zur Schifffahrt auf dem Hallwilersee

Schiff Hallwilersee bild: Seetal Tourismus/Christian Betschart

(Ent-)Spannung in Willisau

Ob gemütlicher Altstadtbummel, genussvolle Schnitzeljagd oder spannender Krimi-Trail – langweilig wird’s in Willisau garantiert nicht. Entdecke die historische Altstadt auf eigene Faust oder lass dir von einem lokalen Guide überraschende Fakten und unterhaltsame Geschichten über das charmante Städtchen erzählen.

Mehr Infos zur Altstadt Willisau

Altstadt Willisau bild: Willisau Tourismus/Beat Brechbühl

Kulinarisch verwöhnt

Komme über den Wasser- oder Landweg an und lass den Alltag hinter dir. Geniesse ein feines Menü auf der schönen Seeterrasse, im Restaurant oder in der gemütlichen Kaminstube der Schifflände. Und wenn du länger bleiben möchtest: mach aus dem Abend einen Kurzurlaub und träume in einem der Designstudios weiter.

Mehr Infos zum Hotel Restaurant Schifflände Birrwil

Hotel Restaurant Schifflände Bild: Seetal Tourismus/Diana Fry

Spannendes aus dem Städtli Sempach

Weisst du, wo einst der Seevogt in Sempach residierte? Die Antwort gibt's auf einer Stadtführung durch das historische und preisgekrönte Städtchen Sempach. Dabei erfährst du weitere spannende Geschichten aus vergangenen Zeiten. Und falls du gerne Türme besteigst, kannst du auch die Aussicht von oben auf die Stadt und den Sempachersee geniessen.

Mehr Infos zur Stadtführung Sempach

Altstadt Sempach bild: Sempachersee Tourismus

Mit dem Velo rund um Willisau

Frischer Fahrtwind, grüne Landschaften und richtig gute Zwischenstopps: Die Tour führt dich entspannt durchs Luzerner Hinterland. Unterwegs locken die Altstadt von Willisau, Hofläden, das Wasserschloss Wyher oder der Erlebnishof Burgrain. Du hast noch Energie? Dann häng einen Abstecher zur begehbaren Burgruine Kastelen oder ins Naturlehrgebiet Ettiswil dran.

Mehr Infos zur Velo-Rundtour

Velotour entlang Schloss Wyher bild: Willisau Tourismus/Beat Brechbühl