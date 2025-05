bild: fantasycon ag

Die FANTASY BASEL ist nur was für Nerds? Falsch gedacht!

Wenn Iron Man mit Prinzessin Peach ein Selfie macht und Naruto und Gandalf Hand in Hand durch Basel spazieren kann das nur eines bedeuten: die FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con ist wieder im Gange!

Zur elften Festivalausgabe werden über Auffahrt rund 95'000 Besucherinnen und Besuchern in der Messe Basel erwartet. Vor Ort warten nicht nur etliche berühmte Stargäste aus Game- Film- und Comicwelten, sondern über 150 Programmpunkte auf acht Bühnen auf dich. Diese sieben Highlights darfst du am grössten Schweizer Popkulturfestival auf keinen Fall verpassen.

Triff Stars aus Fantasy-Filmen, Games, Animes und Youtube

Herr der Ringe, Star Wars und Harry Potter - du wolltest den Stars aus deinen Lieblingsfilmen und -serien schon immer mal im echten Leben begegnen? An der FANTASY BASEL triffst du Schauspieler, Synchronsprecherinnen und Youtuber ganz persönlich.

Mit Ed Speleers, dem Hauptdarsteller von Eragon, ist sogar ein echter Drachenreiter vor Ort. Sein Gesicht kommt dir vermutlich aber auch sonst bekannt vor, denn der englische Schauspieler ist auch in den Serien-Klassikern «Outlander», «Star Trek: Picard» und «Downtown Abbey» zu sehen. Am Festival kannst du ihm, zusammen mit anderen Schauspieler:innen wie George Blagden aus «Vikings», Graham McTavish aus «The Hobbit» und «The Witcher», Vanessa Rubio aus «Cobra Kai» oder Stanislav Yanevski alias Viktor Krum aus «Harry Potter» live begegnen.

Du stehst mehr auf Animes und Zeichentrick? Dann triff die deutschen Stimmen von Sailor Moon oder deinem Kindheits-Helden Spongebob Schwammkopf am Festival.

Und wenn du in der Gaming- und YouTube-Welt zu Hause bist, erwarten dich Social-Media-Stars wie Dima von «Die Aussenseiter», YouTube-Legende Coldmirror, Make-up-Queen Carina Pusch und viele mehr.

Reise durchs Weltall in ferne Galaxien

Seit der ersten Ausgabe spannt die FANTASY BASEL gemeinsam mit dem Swiss Space Museum den Bogen von Science-Fiction zur Wissenschaft und der Raumfahrt. Thematische Ausstellungen und originalgetreue Objekte, wie ein Nachbau des James Webb Teleskops, machen die unerklärlichen Weiten des Weltraums erfahrbar. Von Aliens über Raumfahrt-Missionen bis hin zu künstlicher Intelligenz: auf der Space Stage beantworten Expertinnen und Wissenschaftler die brennendsten Fragen rund um den Weltraum. Mit Claude Nicollier ist sogar ein echter Astronaut vor Ort.

Fangruppen erschaffen mit ihren Nachbildungen von Requisiten, Kostümen und Filmsets eine riesige Star-Wars-Szenerie, in der du deine Lichtschwert-Künste perfektionieren, einen imposanten TIE-Fighter aus nächster Nähe bestaunen, mit Darth Vader ein Selfie machen oder das Cockpit vom Millennium Falcon betreten kannst.

Begleite Superheld:innen bei der Arbeit

Ob Comics, Mangas, Fantasy-, oder Sci-Fi-Literatur: am Festival stellen über 500 Künstlerinnen, Autoren, Fantasy- und Comic Artists aus aller Welt ihre Werke vor. In exklusiven Talks und Lesungen gewähren sie spannende Einblicke in ihre Schaffensprozesse und die Entstehung faszinierender Buchwelten und Charaktere. Aber das ist noch nicht alles: Schweizer und internationale Street Art-Künstler werden die Wände vor Ort mit beeindruckenden Graffitis zum Leben erwecken. Und wer Kunst auf dem eigenen Körper bevorzugt, kann sich von Tattoo-Künstlerinnen sogar direkt vor Ort nerdige Wunschmotive stechen lassen.

Erlebe Games, Esports-Events und VR-Abenteuer

Grosse internationale Gaming Brands wie Nintendo und Bethesda präsentieren in der grossen Gaminghalle aktuelle Games und altbekannte Evergreen-Titel und auf der Gaming Stage kannst du gegen Influencer und Profi-Gamerinnen zocken..

Auch Schweizer Game Designer und Esports-Teams sind vor Ort und freuen sich auf spannende Gespräche, während im Brettspielbereich Sammelkarten getauscht, taktische Spielzüge in Dungeons & Dragons erprobt oder Figuren bemalt werden. Und wer nostalgisch wird, findet in der Retro Game Zone seine Kindheitsklassiker wie «Tetris» und «Pac-Man».

Begib dich auf eine kulinarische Weltreise

Wer noch nie in Asien war und sich danach sehnt, die kulinarischen Vorzüge des Kontinents auszukosten, ist im Streetfood-Bereich der FANTASY BASEL – The Swiss Comic Con genau richtig. Hier erwartet dich eine Vielfalt an japanischen, chinesischen und koreanischen Spezialitäten sowie spannende Gerichte aus aller Welt. Von Süsskartoffel-Softice über knuspriges Karaage bis hin zu saftigen Ufo-Burgern und erfrischendem Bubble Tea – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Bestaune atemberaubende Cosplays

Am Festival werden auch die Besucher:innen zu Stars: Viele Fans erscheinen in kunstvoll handgefertigten Kostümen - sogenannten Cosplays - und schlüpfen in die Rollen ihrer liebsten Figuren aus Games, Filmen und Serien. Wer an einem der drei Cosplay Contests teilnimmt, hat die Chance, sein Outfit von einer Jury aus internationalen Cosplay-Profis bewerten und auf der großen Main Stage prämieren zu lassen. Im beeindruckenden Cosplay Village kannst du außerdem einzigartige Kostüme bewundern und Cosplay-Weltstars hautnah erleben.

Geniesse acht Bühnen voller Programm-Highlights

Das gibt’s sonst nirgends! Drei Tage lang bietet die FANTASY BASEL auf acht Bühnen ein vielfältiges Programm. Auf der Gaming Stage wird gezockt, auf der Movie Stage erfährst du mehr übers kreative Schaffen hinter den Kulissen von grossen Blockbuster-Produktionen, auf der Book & Comic Stage lesen bekannte Autor:innen aus ihren Büchern und im Panelraum kannst du selbst mitbasteln! Auf der Space Stage teilen Wissenschaftlerinnen und echte Astronauten ihr Wissen über die Raumfahrt, auf der Main Stage plaudern Schauspielerinnen und Synchronsprecher über ihren Arbeitsalltag. Und auf der neuen Community Stage erwarten dich Tanzperformances, Wiki-Battles und Storytelling-Workshops.

