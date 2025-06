bild: nicole schafer - switzerland tourism

Promotion

So hast du die Schweizer Seen noch nie erlebt

Vergiss Stand-Up-Paddling. Die Region Luzern-Vierwaldstättersee überrascht dich diesen Sommer mit sechs Wasser-Erlebnissen, die du garantiert nie vergisst.

Zwischen wilden Wellen, geheimnisvollen Tiefen und ganz viel Entspannung: Beim Seen-Hopping in der Region Luzern-Vierwaldstättersee wartet ein Wasserabenteuer nach dem anderen auf dich. Mal mit ordentlich Speed, mal ganz entspannt – aber immer mit Aussicht. Und das Beste daran: Du musst dich nicht entscheiden. Denn das nächste Highlight liegt meistens nur ein paar Wellen entfernt.

bild: nicole schafer - switzerland tourism

Und hier kommen die sechs Wasser-Erlebnisse, die du diesen Sommer garantiert nicht verpassen willst:

Mit dem U-Boot abtauchen

Du glaubst, du kennst den Vierwaldstättersee? Dann hast du vermutlich noch nie einen Blick unter seine Oberfläche geworfen. Dort unten – tief unter dem glitzernden Blau – beginnt eine Welt, die geheimnisvoller kaum sein könnte: versunkene Schiffswracks, Relikte vergangener Zeiten und Geschichten, die längst niemand mehr erzählt. Und genau da kannst du jetzt hin – und zwar mit dem einzigen kommerziellen U-Boot der Schweiz.

bild: luzern touismus

Klingt wie Science-Fiction, ist aber Realität: Im Vierwaldstättersee kannst du mit dem U-Boot «P-63» von Subspirit abtauchen. Ein Erlebnis, das du in Europa nirgends anders findest.

Windsurf-Action im Urner Föhn

Für ordentlich Wind musst du nicht ins Engadin – auch mitten in der Zentralschweiz geht richtig was. Der Urnersee ist berühmt – oder besser gesagt: berüchtigt – für seinen Föhn. Und der bläst dir beim Windsurfen nicht nur frische Luft um die Ohren, sondern auch eine ordentliche Portion Adrenalin ins Blut.

bild: nicole schafer - switzerland tourism

Hier trifft Highspeed auf Bergkulisse. Wenn der Föhn durch das Tal zischt, heisst’s: Segel setzen, Brett festhalten – und ab geht die Post. Und das alles mit der dramatischer Bergkulisse inklusive. Mehr Schweiz geht fast nicht.

Grillieren auf dem Wasser

Was gibt’s Besseres als im Sommer am See zu grillieren? Ganz einfach: auf dem See zu grillieren. Auf dem Vierwaldstättersee kannst du dir ein BBQ-Boot mieten und deinen ganz persönlichen Grillplausch direkt aufs Wasser verlegen.

bild: luzern tourismus

Während der Grill vor sich hin brutzelt, schipperst du gemütlich über den glitzernden See, gönnst dir den einen oder anderen erfrischenden Sprung ins Wasser – und geniesst das vielleicht entspannteste Sommerabenteuer der ganzen Schweiz.

Badi-Vibes mitten in der Stadt

Die Zentralschweiz hat viele schöne Badis – aber nur eine, die auf dem See liegt. Das Seebad Luzern ist mehr als nur ein Ort zum Abkühlen. Es ist eine schwimmende Oase mitten in der Stadt, mit direktem Blick auf die Alpen und den Pilatus.

bild: nicole schafer - switzerland tourism

Hier trifft Badi-Feeling auf Sommerbar. Und der Liegestuhl ist dein Logenplatz für den Sonnenuntergang. Einfach mal die Füsse ins Wasser hängen, während sich der Himmel langsam rosa färbt. Der perfekte Ort für entspannte Sommerabende mit Freunden, einem Date oder einfach mit dir selbst.

Schifffahrt mit Stil

Klassisch, aber keineswegs langweilig: Eine Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee ist ein echtes Muss – selbst wenn du denkst, du kennst sie schon. Denn hier gibt’s nicht nur Ausblick, sondern auch ordentlich Abwechslung.

bild: nicole schafer - switzerland tourism

Ob du auf einem historischen Raddampfer durchs Wasser pflügst, dir bei einer kulinarischen Themenfahrt ein Gourmet-Menü gönnst oder abends bei einem DJ-Set auf dem Oberdeck tanzt. Und wenn du es noch exklusiver magst: Einfach dein eigenes Schiff chartern und mit deinen Leuten ablegen – von klein bis gross ist alles möglich.

Wandern mit Aussicht – der Waldstätterweg

Du willst lieber über als auf dem Wasser unterwegs sein? Dann ist der Waldstätterweg genau dein Ding. In sieben Tagesetappen führt dich der Weitwanderweg einmal rund um den Vierwaldstättersee – vorbei an geschichtsträchtigen Orten, durch verwunschene Wälder und immer mit Blick aufs Wasser.

bild: nicole schafer - switzerland tourism

Du entscheidest, wie viel du dir zumutest: eine Etappe, ein Wochenende oder die ganze Runde. Und ja, Badehose gehört ins Gepäck – denn eine spontane Abkühlung ist fast überall möglich. Und spätestens beim Blick über das glitzernde Blau weisst du, warum das hier eine der schönsten Wanderrouten der Schweiz ist.

