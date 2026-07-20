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Diese Grilltipps machen auf dem Teller den Unterschied

Die inoffizielle Schweizer Grillmeisterschaft hat begonnen! Aber welches Fleisch eignet sich eigentlich wofür? Und worauf kommt es bei der Glut wirklich an? Hier geht's zu den wichtigsten Tipps für einen gelungenen Grillabend.

Kaum brennt der Grill, haben alle eine Meinung: Plötzlich weiss jemand ganz genau, wann das Steak gewendet werden muss. Eine andere Person erklärt, warum die Wurst noch warten muss. Und spätestens nach ein paar Minuten steht garantiert jemand neben dem Rost und kontrolliert, ob die Glut wirklich schon bereit ist. Dabei braucht es gar nicht hundert Meinungen. Es reichen paar einfache Grundregeln, die darüber entscheiden, ob Fleisch und Würste einfach gut oder halt richtig gut werden.

Es geht um die Wurst

Sobald das Feuer brennt, landet sie meistens als Erste auf dem Grill: die Wurst. Das endet meistens damit, dass sie aussen verbrannt und innen noch kalt ist. Damit das nicht passiert, gilt die Regel: Erst die Glut, dann die Wurst. Beim Holzkohlegrill braucht die Glut etwas Geduld. Erst wenn die Kohle mit einer feinen grau-weissen Ascheschicht bedeckt ist, hat sie die richtige Temperatur. Vorher brennt das Grillgut oft schneller an, als es gar werden kann. Der Tipp hier ist also simpel: einfach noch fünf Minuten warten.

Nicht jedes Stück Fleisch grilliert gleich

Burger, Spiessli oder dünnere Steaks fühlen sich über direkter Hitze pudelwohl. Sie sind schnell grilliert und bekommen genau die Röstaromen, die man sich wünscht. Grössere Stücke dagegen brauchen etwas mehr Zeit. Dicke Steaks, Koteletts oder Fleisch am Knochen profitieren davon, zuerst kurz scharf über direkter Hitze angebraten und danach indirekt fertig gegart zu werden. Das bedeutet: Das Fleisch liegt nicht mehr direkt über der Glut oder Flamme, sondern gart bei geschlossenem Deckel schonend mit der heissen Luft weiter. So bleibt es schön saftig und bekommt trotzdem eine aromatische Kruste.

Hol dir das Starter-Kit! Der Grill ist bereit. Das Fleisch liegt schon auf dem Rost. Jetzt fehlen eigentlich nur noch gute Gesellschaft, schönes Wetter und vielleicht ein bisschen Glück. Denn passend zur Grillsaison kannst du jetzt eins von drei BBQ-Starter-Kit für den nächsten Grillabend gewinnen! Vorname Nachname Geburtsdatum Strasse Postleitzahl Stadt Email Teilnahme ab 18 Jahren. Wohnhaft in der Schweiz. Der Preis kann nicht umgetauscht oder in bar ausbezahlt werden. Die Teilnehmerdaten werden an die Bigler übermittelt. Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Abschicken

In der Ruhe liegt der Saft

Das Fleisch ist fertig. Alle stehen schon mit dem Teller bereit. Und genau jetzt beginnt die schwierigste Übung des ganzen Abends: kurz warten. Denn auch das beste Stück Fleisch braucht nach dem Grillieren ein paar Minuten Ruhe. So verteilt sich der Fleischsaft wieder gleichmässig und das Ergebnis bleibt deutlich zarter. Wer sofort anschneidet, verliert genau den Saft, der das Fleisch später so aromatisch macht.

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Du kennst nun die wichtigsten Tipps rund ums Grillieren. Doch was gilt es bei öffentlichen Grillstellen zu beachten?