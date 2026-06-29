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Mehr als eine Weindegustation



Am 19. September wird das Zürcher Hallenstadion zur Bühne für das «Sound of Wine». Vergani, der Spezialist für italienische Lebensfreude, lanciert zusammen mit den Machern von Art on Ice den neuen Grossanlass. Auf dem Programm stehen: Vino, Musica und Amore. Sichere dir jetzt dein Ticket mit 10 % Rabatt und erhalte ein Falstaff-Probeabo kostenlos dazu.

Sound of Wine bringt Wein, Musik, Lichtdesign und tausende Menschen zusammen – für einen Abend, der alle Sinne anspricht.

Nein, es handelt sich dabei nicht einfach um eine grosse Weindegustation, «wir intensivieren ein Lebensgefühl», betont Gianni Vergani.

Wenn Musik, Licht und Weingenuss miteinander verschmelzen, entsteht ein Moment, der unter die Haut geht. Ein Gefühl, das man nicht erklären kann – nur gemeinsam erleben. Life tastes better together.

Musik und mehr – Der Sound zum Wein

Die erste Edition von Sound of Wine im Hallenstadion verspricht ein abwechslungsreiches Musikprogramm voller Energie, Emotionen und Italianità. Denn was wäre Sound of Wine ohne den passenden Sound? Mit dabei sind Live-Acts wie Valentino Vivace, DJ Joe Rock aus Milano, TERROIR BY SARC:O und Sound-of-Wine-Resident-DJ Carol Fernandez.

Die Stars im Glas – Winzer und Weine vor Ort

Sound of Wine bringt einige der spannendsten Winzerpersönlichkeiten Italiens und der Schweiz nach Zürich. Viele von ihnen reisen persönlich an, um ihre Weine vorzustellen, Geschichten zu teilen und mit den Gästen ins Gespräch zu kommen.

Mit dabei sind renommierte Weingüter wie Ca’ del Bosco, Planeta, Collazzi, Schiopetto, Piaggia, Ruffino oder Mura Mura sowie ausgewählte Schweizer Weinprojekte. Gemeinsam präsentieren sie eine kuratierte Auswahl ihrer Lieblingsweine – von grossen Klassikern bis zu spannenden Entdeckungen.

Jetzt Tickets sichern

Du entscheidest, wie du den Abend erleben willst. Vom klassischen Standardticket über Early Access bis hin zu gemeinschaftlichen Tavolata-Momenten oder der privaten Atmosphäre einer VIP-Loge. Wine Tasting à discretion, Live-Acts sowie das ZVV Zone 110 am Veranstaltungstag sind in allen Tickets inbegriffen.



Profitiere noch bis zum 05. Juli von 10% Rabatt und der exklusiven Falstaff-Promotion. Beim Kauf eines Einzeltickets erhälst du ein Falstaff-Probeabo gratis dazu! *



Ein Lebensgefühl wird zum Event

«Wir erzeugen Stimmung», sagt Gianni Vergani, der das gleichnamige Familienunternehmen in fünfter Generation leitet. Der Name Vergani steht für italienische Lebensfreude, in deren Mittelpunkt die Liebe zum Wein steht. Was 1892 als kleiner Weinhandel in Zürich begann, ist längst zu einem der führenden Direktimporteuren italienischer Weine in der Schweiz gewachsen. «Für unsere Familie ist Wein eine Ergänzung zum Leben und im Laufe der Jahre hat sich ein Muster entwickelt. Wein bedeutet für uns Freundschaft und Musik», so Gianni Vergani. Und das ist auch der Grund, warum man sich mehr und mehr weg vom reinen Produktspezialisten hinzu einer Marke entwickelt hat, die für ein bestimmtes Lebensgefühl steht.

Sound of Wine wird in Zusammenarbeit mit den Machern von Art on Ice realisiert. Zum ersten Mal in dieser Grösse, zum ersten Mal im Zürcher Hallenstadion. Das Format ist indes nicht neu. 2021 wurde es von der Squadra Vergani im Zürcher Kaufleuten Club lanciert. Aus einem intimen Format wird nun ein neues Erlebnis und alle, die Wein, Musik und Licht mögen, können an diesem – ja! – Ereignis vom 19. September dabei sein.

So läuft es ab 15:00 Uhr – Start Early Access

1. Exklusive Premium-Degustation

2. Masterclasses mit und über die VERGANI-ICONS

3. Aroma-Parcours/Sensorik-Experience, presented by Falstaff



17:00 Uhr – Start Public Event

Die Türen öffnen sich und es geht los. Freue dich auf einen Abend voller Begegnungen, Emotionen und italienischer Lebensfreude.



22.00 Uhr – Gente di Mare

Ein unvergesslicher Abend geht zu Ende – die Erinnerungen bleiben für immer.

Mehr über Sound of Wine

Mehr über Vergani 1892

Mehr über Co-Veranstalter Carré Events

*Die Falstaff-Promotion läuft vom 19. Juni bis 05. Juli 2026 und gilt ausschliesslich für die beiden Ticketvarianten Standard-Ticket und Early Access. Ticketkäufer während diesem Zeitraum erhalten nach dem 05. Juli die drei nächsten Falstaff-Ausgaben automatisch per Post zugeschickt. Pro Bestellung besteht Anspruch auf ein Falstaff-Probeabo im Gesamtwert von CHF 42.-, unabhängig von der Anzahl gekaufter Tickets. Umtausch oder Auszahlung sind ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an der Aktion erklärt sich der Käufer mit der Weitergabe der für den Versand erforderlichen Adressdaten an Falstaff einverstanden.